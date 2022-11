Rzeszów: Obchody Święta Niepodległości przy pomniku Piłsudskiego

Tłumy mieszkańców Podkarpacia wzięły udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rzeszowie. Główne uroczystości miały miejsce pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego na rzeszowskim Placu Wolności.

Obchody 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele Farnym. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego na Placu Farnym.

Jak powiedziała w trakcie swojego przemówienia wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, tym, dzięki którym żyjemy obecnie w wolnym kraju, należy się nasza ogromna wdzięczność.

"Dzisiaj - w obliczu toczącej się wojny za naszą wschodnią granicą - wdzięczność i euforia nabierają zupełnie innego znaczenia, pokazując, że wolność i suwerenność nie jest dana raz na zawsze. O tę wolność i suwerenność wciąż musimy się troszczyć, pielęgnować je i czujnie patrzeć w przyszłość, po to, by nie zmarnować tego poświęcenia naszych przodków" - podkreśliła.

Zdaniem wojewody, obecnie Polska znajduje się w kluczowym momencie. "Jesteśmy w momencie, którego nie można nam zmarnować, bo przecież nasz naród to jeden z najzdolniejszych, ale i najodważniejszych narodów. Niejednokrotnie upadaliśmy, by zaraz podnieść się i ze zdwojoną siłą ruszyć do przodu, wbrew przeciwnościom" - stwierdziła Leniart.

Natomiast marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, apelował o to, aby 11 listopada był dniem, którym się jednoczymy, a nie dzielimy. "Niech to będzie dzień, kiedy mówimy jednym głosem, a nie wdajemy w szkodliwe spory. Niech będzie też czasem radości i dumy z naszej wspaniałej historii" - dodał Ortyl.

Z kolei prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek przypomniał, że stolica Podkarpacia otrzymała od prezydenta Ukrainy tytuł Miasta Ratownika. Jego zdaniem, jest to jeden z dowodów na to, że Rzeszowianie, pomagając uchodźcom, znakomicie zdali egzamin z bycia patriotą.

W czasie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe, zabrzmiał również, ufundowany przez samorząd województwa podkarpackiego, Dzwon Niepodległości. Obchody Święta Niepodległości zakończyła wojskowa defilada.