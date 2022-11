Rzeszów: Odpowie za zabójstwo swojej partnerki; akt oskarżenia trafił do sądu

43-letni Arkadiusz M. stanie przed sądem za zabójstwo swojej partnerki, Moniki R., z którą żył w nieformalnym związku. Miał się tego dopuścić z zazdrości, ponieważ kobieta chciała od niego odejść. Akt oskarżenia w tej sprawie rzeszowska prokuratura w skierowała już do tutejszego sądu.

Jak poinformował we wtorek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski, prokuratura oskarżyła Arkadiusza M. łącznie o trzy przestępstwa.

Oprócz zabójstwa swojej partnerki zarzuciła mu także zabór samochodu należącego do pokrzywdzonej w celu krótkotrwałego użycia i porzucenie uszkodzonego pojazdu oraz prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości, mimo odebranego prawa jazdy.

Prok. Ciechanowski dodał, że Arkadiusz M. zarzucanych mu czynów dopuścił się w warunkach recydywy.

Z ustaleń śledztwa wynika, że Arkadiusz M. i Monika R. byli ze sobą w nieformalnym związku, jednak kobieta nie chciała kontynuować tej znajomości, ponieważ oskarżony nadużywał alkoholu.

"W dniu 10 grudnia 2021 roku, około godz. 5:30 Arkadiusz M. udał się do mieszkania Moniki R. gdzie doszło między nimi do awantury. Monika R. opuściła mieszkanie. Arkadiusz M. wyszedł za nią i przed blokiem zaatakował ją nożem kuchennym, który wcześniej zabrał ze swojego domu, zadając kobiecie łącznie 12 ciosów" - opowiadał prokurator.

Jak dodał, jeden z ciosów wymierzonych w klatkę piersiową kobiety przebił serce. W efekcie nastąpił masywny krwotok i zgon pokrzywdzonej.

"Sąsiedzi, którzy słyszeli uprzednio wołanie kobiety o pomoc, wezwali na miejsce służby, którym jednak nie udało się przywrócić czynności życiowych kobiety" - wyjawił rzecznik prokuratury.

Mężczyzna po zadaniu ciosów odrzucił nóż, którym zaatakował Monikę R., ale został on znaleziony w pobliżu ciała kobiety podczas oględzin miejsca.

"Natomiast sam oskarżony po zabójstwie odjechał samochodem marki audi, należącym do Moniki R., spowodował dwie kolizje drogowe z udziałem innego pojazdu oraz uszkodził ogrodzenie jednej z posesji. Następnie porzucił uszkodzony pojazd przy ul. Wadowickiej w Rzeszowie" - kontynuował prok. Ciechanowski.

Arkadiusza M. policja zatrzymała tego samego dnia przed godz. 9, przy ul. Krakowskiej.

Prokurator dodał, że ze zgromadzonego materiału dowodowego wynika, że zabójstwo pokrzywdzonej było wcześniej zaplanowane, a motywem działania oskarżonego była zazdrość.

W czasie przesłuchania Arkadiusz M. przyznał się do zabójstwa Moniki R.

"Wskazał, że pokrzywdzona miała go zdradzać. Przyznał się również do zaboru w celu krótkotrwałego użycia i porzucenia uszkodzonego pojazdu mechanicznego. Nie przyznał się natomiast do prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, wyjaśniając, że alkohol spożywał po zakończeniu jazdy samochodem" - przekazał rzecznik prokuratury.

Mężczyzna od 11 grudnia 2021 roku, decyzją sądu, przebywa w areszcie, który był wielokrotnie przedłużany.

Prok. Ciechanowski zaznaczył, że oskarżony w przeszłości był już wielokrotnie karany, w tym za: przestępstwa przeciwko zdrowiu, wolności seksualnej i obyczajności, mieniu, a także bezpieczeństwu w komunikacji.

"Odbywał karę paroletniego pozbawienia wolności. Zakład karny opuścił w lutym 2021 r. Wszystkich zarzuconych mu czynów dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa z art. 64 § 1 k.k." - wyjawił prokurator.

Za zarzucane Arkadiuszowi M. przestępstwa grozi kara do dożywotniego pozbawienia wolności.