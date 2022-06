Rzeszów: Ok. 440 ton pomocy humanitarnej wysłał na Ukrainę od początku wojny rzeszowski Caritas

151 transportów zawierających łącznie ok. 440 ton pomocy humanitarnej wysłał do Ukrainy od pierwszego dnia wojny Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Każdego dnia przekazuje też wsparcie rzeczowe uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Rzeszowie. Z tej formy pomocy skorzystało do tej pory 14 tys. osób.

Dyr. Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała w rozmowie z PAP podsumował dotychczasowe działania pomocowe dla ogarniętej wojną Ukrainy.

Zwrócił uwagę, że organizacja od pierwszego dnia wojny w Ukrainie aktywnie wspiera obywateli tego kraju: tych, którzy pozostali w swojej ojczyźnie, jak również tych, którzy, jako uchodźcy, przebywają w Polsce.

"Po czterech miesiącach trwania wojny potrzeby w tej materii wciąż są bardzo duże" - powiedział PAP ks. Potyrała.

Przypomniał, że dla uchodźców przebywających w Polsce rzeszowski Caritas prowadzi w swojej centrali w Rzeszowie przy ul. Jana Styki 21 punkt doraźnej pomocy, w którym otrzymują niezbędną pomoc rzeczową: artykuły spożywcze i higieniczne, chemię gospodarczą, odzież.

"W ciągu czterech miesięcy z tej formy pomocy skorzystało ok. 14 tys. osób. Ważną formą wsparcia było przekazanie 400 e-kodów, o wartości 50 zł każdy, na zakupy w sieci +Biedronka+. W centrali rzeszowskiej Caritas istnieje także możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej" - zaznaczył.

Od pierwszych dni wojny Caritas Diecezji Rzeszowskiej chcąc pomóc ofiarom wojny, kobietom z dziećmi, które widząc zabijanych ludzi i bombardowane budynki przeżyły wielką traumę, zostały zmuszone do opuszczenia domów i znalazły schronienie w Polsce, zatrudnił psycholożkę, która sama jest uchodźczynią z dwójką dzieci.

Ponadto, w pierwszych tygodniach wojny rzeszowski Caritas udzielał wsparcia rzeczowego i finansowego ośrodkom przyjmującym uchodźców. Przekazał także specjalistyczny sprzęt pielęgnacyjny dla osób niepełnosprawnych.

Ks. Potyrała zaznaczył, że duże zapotrzebowanie na pomoc humanitarną jest także w Ukrainie.

"Od wybuchu wojny Caritas Diecezji Rzeszowskiej wysłała tam 151 transportów z pomocą, ok. 440 ton. W zdecydowanej większości jest to trwała żywność, chemia gospodarcza, lekarstwa, odzież" - wymienił duchowny.

Dodał, że sukcesywnie wysyłane są również specjalne "Paczki dla Ukrainy".

"2,4 tys. takich pustych paczek-kartonów trafiło do parafii Diecezji Rzeszowskiej. Przez parafian zostały one wypełnione trwałą żywnością i chemią gospodarczą, a następnie są one wysyłane do ofiar wojny" - wyjaśnił dyr. rzeszowskiego Caritas.

Wsparcie trafia także do wewnętrznych uchodźców, pozostających w Ukrainie. Rzeszowski Caritas przekazał dla nich 50 tys. zł.

"Dzięki współpracy z przyjaciółmi z Europy Caritas Diecezji Rzeszowskiej przekazał na Ukrainę otrzymane z Zachodu dwa dostawcze samochody renault Master" - dodał ks. Potyrała.

Przekazał też, że obecnie Caritas przygotowuje się do przyjęcia ukraińskich dzieci na wakacyjne kolonie, razem z polskimi dziećmi.

Podkreślił, że tak duża pomoc jest możliwa dzięki darczyńcom wspierającym działalność prowadzoną przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, za którą "z całego serca dziękuję" - przekazał dyr. rzeszowskiego Caritas. I dodał, że tę pomoc można w dalszym ciągu wspierać wpłacając pieniądze na konto: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616.