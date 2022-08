Rzeszów: Ok. 520 ton pomocy humanitarnej wysłał na Ukrainę od początku wojny rzeszowski Caritas

180 transportów zawierających łącznie ok. 520 ton pomocy humanitarnej wysłał do Ukrainy od pierwszego dnia wojny Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Każdego dnia przekazuje też wsparcie rzeczowe uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Rzeszowie; organizuje również letni wypoczynek ukraińskim dzieciom.

Dyr. Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała w rozmowie z PAP podsumował pół roku działań pomocowych dla ogarniętej wojną Ukrainy. Przypomniał, że rzeszowski Caritas rozpoczął udzielanie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie już w pierwszym dniu rosyjskiej agresji.

"Wieczorem 24 lutego do Ośrodka Caritas w Myczkowcach przybyli i znaleźli schronienie pierwsi uchodźcy. W kolejnych tygodniach Caritas udostępniał uchodźcom zarówno ośrodek w Myczkowcach, jak również w Budach Głogowskich. Wśród nich były również osoby z niepełną sprawnością. Ponadto Caritas koordynował i wspierał rzeczowo i finansowo akcję przyjmowania obywateli Ukrainy w budynkach diecezjalnych i parafialnych" - zaznaczył duchowny.

Zwrócił uwagę, że w ciągu kilku dni od wybuchu wojny w centrali rzeszowskiej Caritas przy ul. Jana Styki 21 został zorganizowany punkt doraźnej pomocy, w którym obywatele Ukrainy cały czas otrzymują niezbędną pomoc rzeczową. Są to: artykuły spożywcze i higieniczne, chemia gospodarcza, odzież.

"W pierwszych tygodniach z tej formy wsparcia korzystało nawet 300-400 osób dziennie. Obecnie ta liczba jest zdecydowanie mniejsza, bo około 50-80 osób dziennie. Łącznie w ciągu pół roku od rozpoczęcia wojny tego typu wsparcie otrzymało około 19,5 tys. osób" - wskazał ks. Potyrała.

Przypomniał, że Caritas oferuje również pomoc psychologiczną. Już w pierwszych dniach wojny chcąc pomóc jej ofiarom - kobietom z dziećmi, które przeżyły wielką traumę, zostały zmuszone do opuszczenia domów i znalazły schronienie w Polsce, Caritas rzeszowski zatrudnił psycholożkę, która sama jest uchodźczynią z dwójką dzieci.

Dyr. rzeszowskiego Caritas podkreślił, że już od września instytucja uruchomi w Rzeszowie kolejne Centrum Pomocy Uchodźcom.

"Będzie tam świadczona profesjonalna pomoc doradcy zawodowego i integracyjnego, psychologa, zajęcia dla dzieci, nauka języka polskiego" - wymienił duchowny.

Instytucja zorganizowała także letni wypoczynek dla ukraińskich dzieci. W czterech turnusach kolonijnych w czasie wakacji z wypoczynku w ośrodku Caritas w Myczkowcach skorzystało łącznie 200 dzieci z Ukrainy. Były to turnusy 10-dniowe i 14-dniowe.

Ksiądz zaznaczył, że kolonie te miały charakter integracyjny, bowiem dzieci z Ukrainy przebywały razem z dziećmi polskimi.

"Przygotowujemy również 150 plecaków z przyborami szkolnymi dla dzieci z Ukrainy" - dodał dyr. rzeszowskiego Caritas.

Oprócz pomocy udzielanej uchodźcom na miejscu, w stolicy Podkarpacia, Caritas z Rzeszowa wysyła również do Ukrainy transporty humanitarne. Do tej pory wysłał 180 takich transportów zawierających łącznie ok. 520 ton różnych artykułów: trwałą żywność, odzież, środki czystości, lekarstwa, chemię gospodarczą, sprzęt dla osób z niepełnosprawnością.

"W początkowej fazie wojny korzystaliśmy z darów spływających z całej Europy. Obecnie wsparcie zagraniczne skończyło się, wskutek czego wysyłane są dary zakupione przez Caritas lub pozyskane m.in. z akcji +Paczki dla Ukrainy+, w ramach której 2,4 tys. paczek z żywnością i środkami czystości przygotowanych przez wiernych Diecezji Rzeszowskiej trafiło do potrzebujących w Ukrainie" - przekazał ks. Potyrała.

Dodał, że Caritas Diecezji Rzeszowskiej, dzięki współpracy z przyjaciółmi z Europy Zachodniej, przekazał na Ukrainę otrzymane z Zachodu dwa dostawcze samochody marki renault Master.

Ponadto rzeszowski Caritas przekazał uchodźcom 400 e-kodów o wartości 50 zł każdy na zakupy w sieci "Biedronka". Wsparcie trafia także do wewnętrznych uchodźców, pozostających w Ukrainie. Rzeszowski Caritas przekazał dla nich 50 tys. zł.

Ks. Potyrała zwrócił uwagę, że tak duża pomoc jest możliwa dzięki darczyńcom, wspierającym działalność prowadzoną przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, za którą "z całego serca dziękuję".

I dodał, że tę pomoc można w dalszym ciągu wspierać wpłacając pieniądze na konto: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616.

