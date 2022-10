Rzeszów: Ok. 575 ton pomocy humanitarnej wysłała na Ukrainę od początku wojny rzeszowska Caritas

199 transportów zawierających łącznie ok. 575 ton pomocy humanitarnej wysłała do Ukrainy od pierwszego dnia wojny Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Każdego dnia przekazuje też wsparcie rzeczowe uchodźcom, którzy znaleźli schronienie w Rzeszowie. Zorganizowała też letni wypoczynek ukraińskim dzieciom.

Dyr. Caritas Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała w rozmowie z PAP podsumował ponad osiem miesięcy działań pomocowych dla ogarniętej wojną Ukrainy.

Przypomniał, że rzeszowska Caritas rozpoczęła udzielanie pomocy ofiarom wojny w Ukrainie już pierwszym dniu rosyjskiej agresji. Wieczorem 24 lutego w Ośrodku Caritas w Myczkowcach znaleźli schronienie pierwsi uchodźcy. W kolejnych tygodniach Caritas udostępniała uchodźcom również ośrodek w Budach Głogowskich. Wśród nich były osoby z niepełną sprawnością. Ponadto Caritas koordynowała i wspierała rzeczowo i finansowo akcję przyjmowania obywateli Ukrainy w budynkach diecezjalnych i parafialnych.

"Gdy w lutym Rosja napadła na Ukrainę, niemal wszyscy Polacy ruszyli do pomocy obywatelom Ukrainy. Do domów przyjmowaliśmy uchodźców. Na dworcach, w halach sportowych i innych miejscach organizowano punkty pomocy. Organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe wspierały Ukraińców. Ale z czasem przyszło naturalne zmęczenie, po części także przyzwyczajenie, a także brak zasobów ludzkich oraz środków materialnych do dalszego wspierania ofiar wojny na Ukrainie" - zwrócił uwagę dyr. rzeszowskiego Caritas.

Dodał jednocześnie, że Caritas Diecezji Rzeszowskiej nie ustaje w niesieniu pomocy, zarówno w Ukrainie, wysyłając transporty, jak i tu na miejscu.

Wskazał m.in. na zorganizowanie w czasie wakacji dla ukraińskich dzieci wypoczynku w ośrodku Caritas w Myczkowcach, z którego skorzystało 200 dzieci z Ukrainy. Były to turnusy 10-dniowe i 14-dniowe. Kolonie te miały charakter integracyjny, bowiem dzieci z Ukrainy przebywały razem z dziećmi polskimi.

"Przekazaliśmy także wyprawki szkolne dzieciom z Ukrainy. Dostosowujemy formy pomocy do aktualnych potrzeb, tzn. udzielamy nie tylko wsparcia materialnego, ale podejmujemy również działania, których celem jest usamodzielnienie się uchodźców z Ukrainy" - zaznaczył duchowny.

W tym celu w centrali Caritas Diecezji Rzeszowskiej zostało uruchomione Centrum Pomocy Uchodźcom i Migrantom, w którym zatrudnione osoby, zarówno obywatele Polski, jak i Ukrainy, obok wsparcia rzeczowego, korzystają też z doradztwa zawodowego, konsultacji psychologicznych, pomocy w znalezieniu mieszkania. Mogą także uczestniczyć w kursach języka polskiego.

Zwrócił uwagę, że w ciągu kilku dni od wybuchu wojny w centrali rzeszowskiej Caritas przy ul. Jana Styki 21 został zorganizowany punkt doraźnej pomocy, w którym obywatele Ukrainy cały czas otrzymują niezbędną pomoc rzeczową. Są to: artykuły spożywcze i higieniczne, chemia gospodarcza, odzież.

"Każdego dnia z pomocy rzeczowej oraz wsparcia integracyjnego rzeszowskiej Caritasu korzysta ok. 100 osób. Łącznie, w ciągu 8 miesięcy wojny, pomoc w centrali rzeszowskiej Caritas otrzymało 23 tys. osób" - podsumował ks. Potyrała.

W październiku instytucja przekazała uchodźcom z Ukrainy kolejną partię e-kodów, o wartości 50 zł każdy, na zakupy w sieci "Biedronka".

Ks. Potyrała zapowiedział też, że w najbliższym czasie obywatele Ukrainy będą również mogli korzystać z turnusów rehabilitacyjnych w ośrodku w Myczkowcach.

Oprócz pomocy udzielanej uchodźcom na miejscu, w stolicy Podkarpacia, Caritas z Rzeszowa wysyła również do Ukrainy transporty humanitarne. Do tej pory wysłała 199 takich transportów zawierających łącznie ok. 575 ton różnych artykułów: trwałą żywność, odzież, środki czystości, lekarstwa, chemię gospodarczą, sprzęt dla osób z niepełnosprawnością.

Ponadto we wrześniu, dzięki współpracy z Fundacją PGE, rzeszowska Caritas kupiła i przekazała ukraińskim żołnierzom ponad 6,2 tys. pakietów z trwałą żywnością.

"Tak duża pomoc jest możliwa dzięki darczyńcom, wspierającym działalność prowadzoną przez Caritas Diecezji Rzeszowskiej, którym z całego serca dziękuję" - podkreślił dyr. rzeszowskiej Caritas. I dodał, że tę pomoc można w dalszym ciągu wspierać wpłacając pieniądze na konto: 96 1020 4391 0000 6902 0002 2616.