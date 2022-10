Rzeszów: Policjanci rozmawiali o bezpieczeństwie ze studentami z zagranicy

Co to jest przestępstwo z nienawiści, do czego służy aplikacja „Moja komenda”, jak postępować w sytuacji zagrożenia, jak zachować się podczas interwencji policyjnej - to niektóre z zagadnień poruszonych przez policjantów w czasie spotkania ze studentami z zagranicy rozpoczynającymi naukę w Rzeszowie.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Jak poinformowała w sobotę kom. Ewelina Wrona z zespołu prasowego podkarpackiej policji, celem spotkania policjantów z cudzoziemcami polskiego pochodzenia, rozpoczynającymi studia na Uniwersytecie Rzeszowskim (UR), było przedstawienie najważniejszych kwestii mających wpływ na bezpieczeństwo, jak też podniesienie świadomości prawnej w tym zakresie.

Przedsięwzięcie odbyło się w ramach organizowanego przez Centrum Polonijne UR kursu przygotowującego osoby z zagranicy do podjęcia studiów w Polsce.

Jak wskazała policjantka, podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. jakie zadania mają policjanci w kontekście ochrony podstawowych praw i wolności obywatelskich, co to są przestępstwa motywowane uprzedzeniami, które artykuły Kodeksu karnego penalizują tego typu zachowania.

"Uczestnicy mogli wysłuchać informacji na temat możliwości i sposobów założenia zawiadomienia o przestępstwie, etapów prowadzonych przez policję postępowań przygotowawczych, jak też praw i obowiązków ich uczestników" - wymieniła kom. Wrona.

Studenci mogli dowiedzieć się też jak przebiega postępowanie w sytuacji zagrożenia, jakie obowiązki i prawa mają policjanci i osoby biorące udział w interwencjach policyjnych. Poznali także możliwości aplikacji "Moja komenda" i interaktywnego narzędzia Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

"Przedsięwzięcie było również okazją do przybliżenia zagadnień dotyczących zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zachowania się podczas kontroli drogowej, jak też tematyki wykroczeń i przestępstw drogowych" - relacjonowała komisarz.