Rzeszów: Prapremiera „Don Kichota” – w sobotę w teatrze im. Wandy Siemaszkowej

Spektakl „Don Kichot” według Miguela de Cervantesa y Saavedry w reż. Waldemara Wolańskiego to najnowsza propozycja Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Prapremiera odbędzie się w sobotę wieczorem. Towarzyszyć jej będzie wystawa plakatu „Fredraszki” z okazji Roku Fredry.

"+Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manchy+ to tekst liczący ponad 400 lat. Epos o szlachcicu imieniem Alonso i jego walka z wiatrakami, niezależnie od upływającego czasu, wciąż fascynują - zwróciła uwagę Marta Fortowska, sekretarz literacka Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Spektaklem o szlachcicu Don Kichocie i jego wiernym giermku, rzeszowski teatr, zwany Siemaszką, będzie świętować Międzynarodowy Dzień Teatru.

Zapraszając na spektakl Fortowska zaznaczyła, że będzie to przedstawienie muzyczne, pełne piosenek i widowiskowych scen walk, które porwą widzów "w wir rycerskich romansów i przygód wprost do malowniczej Hiszpanii".

"W towarzystwie Don Kichota, jego giermka Sancho Pansy i wielu innych barwnych postaci, poszukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania: co współcześnie oznacza stwierdzenie być sobą, jaką cenę przychodzi nam płacić za spełnianie marzeń, czy miłość, przyjaźń, lojalność istnieją naprawdę, czy to tylko cywilizacyjny wymysł" - dodała.

Waldemar Wolański, reżyser, autor scenariusza i tekstów piosenek, które znalazły się w "Don Kichocie" zauważył, że spektakl nie udzieli odpowiedzi na te pytania, ale może skłonić do ich poszukania. "Bądźcie z nami w tej fascynującej wędrówce" - zaprosił reżyser.

W spektaklu widzowie zobaczą zespół teatru Siemaszkowej. Muzykę skomponował dyrygent, multiinstrumentalista i lider formacji TGD Piotr Nazaruk, autorką scenografii i kostiumów jest Joanna Hrk, za choreografię pojedynków odpowiada Rafał Domagała, a za choreografię tańca Joanna Wolańska.

Prapremiera odbędzie się w sobotę o godz. 18 na Dużej Scenie Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie.

Prapremierze będzie towarzyszyć wystawa plakatu "Fredraszki" z okazji Roku Fredry.

Fortowska przypomniała, że rzeszowski teatr im. Wandy Siemaszkowej od ponad 40 lat organizuje przegląd twórczości plakatowej.

"Podczas Festiwalu TransMisje 2022 było to Międzynarodowe Biennale Plakatu Teatralnego, które jest jednym z najbardziej znanych i prestiżowych wydarzeń tego typu na świecie, a do udziału w nim zgłaszają się twórcy z wielu krajów. Zauważalnym od kilku edycji trendem jest wzrost zainteresowania konkursem wśród artystów z Azji, a zwłaszcza z Chin. W roku 2022 do konkursu Biennale nadesłano prawie tysiąc prac z całego świata" - przekazała Fortowska.

Dodała, z okazji 400-lecia urodzin Moliera, zorganizowano także konkurs na plakat do jego sztuk, powstałych w latach 2010-2022. Można je było oglądać na wystawie zatytułowanej "Hipokryzja według Moliera".

"Chcąc kontynuować tę wyjątkową tradycję, z okazji Roku Fredry rzeszowski teatr przygotowuje wystawę, na której zaprezentowane zostaną plakaty powstałe do sztuk wybitnego polskiego pisarza" - zaznaczyła sekretarz literacka.

Aleksander Fredro urodził się 20 czerwca 1793 roku w Surochowie koło Jarosławia (Podkarpackie). Jest autorem komedii, fars i wodewilów, które szybko trafiały na deski teatrów.

Jego scenicznym debiutem jest utwór "Intryga na prędce, czyli nie ma złego bez dobrego", a najbardziej znane dzieła to: "Śluby panieńskie, czyli magnetyzm serca", "Zemsta", "Mąż i żona", "Damy i huzary", czy "Pan Jowialski".

Na wystawie pt. "Fredraszki" znajdą się materiały z: Teatru Narodowego w Warszawie, Teatru Wybrzeże w Gdańsku, Teatru Polskiego w Bydgoszczy, Teatru Żeromskiego w Kielcach i wielu innych.

Otwarcie wystawy odbędzie się w dniu prapremiery "Don Kichota", a oglądać będzie ją można przez najbliższe dwa miesiące.