Rzeszów: Proces apelacyjny 30-letniego Kamila Ł. za zgwałcenie 16-latka

30-letni Kamil Ł. oskarżony m.in. o zgwałcenie 16-letniego chłopca i doprowadzenie go do „innej czynności seksualnej” stanął przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie, gdzie w piątek, za zamkniętymi drzwiami, rozpoczął się jego proces apelacyjny.

Za zarzucane czyny mężczyźnie groziło do 12 lat pozbawienia wolności. Sąd Rejonowy w Ropczycach skazał Ł. na karę łączną 4,5 roku pozbawienia wolności, 10-letni zakaz pośredniego i bezpośredniego kontaktowania się z pokrzywdzonym oraz zakaz zbliżania się do niego na odległość mniejszą, niż 50 metrów. Miał także zapłacić 10 tys. zł zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego.

Od tego wyroku odwołała się prokuratura, która domaga się surowszej kary, oraz obrona, która zakwestionowała ustalenia sądu I instancji.

Proces apelacyjny, podobnie jak przed sądem w Ropczycach, toczy się z wyłączeniem jawności.

Chodzi o sprawę z lutego 2021 roku. Jak ustalono w śledztwie Kamil Ł. będąc ze swoim psem rasy amstaff na spacerze w miejscowości Pustków-Osiedle w powiecie dębickim zaczepił 16-letniego napotkanego chłopca i podstępem zwabił do opuszczonego internatu. Tam strasząc nastolatka psem zmusił go do "innej czynności seksualnej" i zgwałcił.

Chłopcu udało się przez telefon wezwać na pomoc dwóch kolegów. Gdy ci przybyli na miejsce, oskarżony także miał im grozić pozbawieniem życia, ale później uciekł. Został zatrzymany przez policję kilkadziesiąt minut później.

Kamil Ł. nie przyznawał się do zarzucanych mu czynów. Utrzymywał, że do kontaktu seksualnego, jak również do innej czynności seksualnej, doszło za zgodą 16-latka.

Prokuratura postawiła Kamilowi Ł. trzy zarzuty: doprowadzenia do innej czynności seksualnej i zgwałcenia 16-latka oraz groźby pod adresem dwóch młodych mężczyzn.

Kamil Ł. odpowiadał jeszcze za kradzież 129 litrów oleju napędowego wraz z kolegami, posiadanie substancji niedozwolonych oraz jazdę samochodem pod wpływem amfetaminy.

Wyrok w tej sprawie zapadnie w piątek, 21 października.