Rzeszów: Rozpoczyna się III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej

W Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie w niedzielę rozpoczyna się III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej. Wydarzenie popularyzuje rodzimą muzykę XIX i XX w. oraz promuje utalentowanych artystów odkrywających - często mało znane lub rzadko wykonywane - dzieła polskich kompozytorów.

W konkursie weźmie udział blisko 80 artystów z dziewięciu krajów, którzy wystąpią w dwóch kategoriach - pianiści i zespoły kameralne. Podczas 50 godzin przesłuchań zaprezentują oni ok. 250 utworów.

Jak podkreślił zastępca dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca Lech Dzierżanowski, organizowany od 2019 r. konkurs jest wyjątkowy ze względu na oferowaną w nim dużą swobodę wykonywanego repertuaru.

"Uczestnicy zgłaszają na niego własny, specjalnie przygotowany program, oczywiście złożony wyłącznie z utworów polskich kompozytorów. W tym roku artyści mogli je układać z utworów ponad 60 polskich twórców. Jury będzie oceniać nie tylko wykonanie kompozycji, ale też oryginalność i atrakcyjność wyboru" - dodał.

Publiczność może zasiąść na widowni Sali Koncertowej Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie lub oglądać wszystkie etapy konkursu na kanale YouTube Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej potrwa do 9 lipca br. Od poniedziałku do czwartku (3-6 lipca) odbędą się przesłuchania (I i II etap). Na 7-8 lipca zaplanowano przesłuchania finałowe. Koncert laureatów ma się odbyć 9 lipca. Zostanie on powtórzony 26 września br. w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Uczestnicy będą mogli zaprezentować swoje indywidualne programy składające się z wybranych dzieł ponad 60 kompozytorów polskich, m.in. Grażyny Bacewicz, Aleksandra Tansmana, Krzysztofa Pendereckiego, Stefana Kisielewskiego, Miłosza Magina, Zygmunta Stojowskiego, Raula Koczalskiego czy Marii Szymanowskiej.

W każdej z dwóch kategorii wręczonych zostanie po sześć nagród głównych o łącznej wartości 100 tys. euro. W tym roku premiowane nagrodą w wysokości 1000 euro będzie wykonanie utworu jednego z następujących kompozytorów: w kategorii pianiści - Antoniego Stolpego, Eugeniusza Pankiewicza (125. rocznica śmierci), Raula Koczalskiego (75. rocznica śmierci), a w kategorii zespoły kameralne - również Antoniego Stolpego, Witolda Maliszewskiego (150. rocznica urodzin) i Antoniego Szałowskiego (50. rocznica śmierci).

W konkursie przyznane zostaną także specjalne nagrody pozaregulaminowe, m.in. w formie koncertów w instytucjach kultury.

Pierwsza edycja Międzynarodowego Konkurs Muzyki Polskiej odbyła się w 2019 roku i przyciągnęła 81 uczestników z 6 krajów. Zwycięzcą w kategorii pianistycznej został reprezentant Rosji - Pavel Dombrovsky, zaś w kategorii zespołów kameralnych tryumfował duet skrzypków z Polski: Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak występujący obecnie pod nazwą Polish Violin Duo.

W 2021 roku na wydarzenie zgłosiło się 86 artystów z trzech kontynentów. Zwycięskim pianistą był Kanadyjczyk Carter Johnson, a w kategorii zespołów kameralnych wygrał polski duet fortepianowy Książek Piano Duo - Agnieszka Zahaczewska-Książek i Krzysztof Książek.

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej jest organizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Podkarpacką im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz marszałka województwa podkarpackiego.

Trzecia edycja konkursu została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.