Rzeszów: Słuchowisko uatrakcyjni zwiedzanie zaułków miasta śladami tutejszych Żydów

Słuchowisko „Libe”, którego akcja osadzona jest w przedwojennym Rzeszowie, pozwoli lepiej poczuć klimat miasta i uatrakcyjni trasę jego zwiedzania ze Spacerownikiem Rzeszowskim, śladami rzeszowskich Żydów. Premiera słuchowiska odbędzie się w niedzielny wieczór.

Słuchowisko to inicjatywa Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (PROT), która w 2019 r. stworzyła trasę do samodzielnej organizacji wolnego czasu w Rzeszowie, zarówno dla mieszkańców jak i turystów, w formie Spacerownika Rzeszowskiego pod nazwą "Dziedzictwo Rzeszowskich Żydów".

To propozycja spaceru po zaułkach miasta skrywających niezwykłe historie ludzi i zdarzeń, o których nawet wielu mieszkańców nie ma pojęcia.

W czasie spaceru zaułkami Rzeszowa śladami Żydów można się dowiedzieć np. kogo mogła dotknąć klątwa w Sądzie Rabinackim, dlaczego jedną z rzeszowskich kamienic nazywano dmuchawą, gdzie była i jak działała koszerna jadłodajnia, co to czulent i latkes, aż wreszcie co łączy Rzeszów z amerykańskim westernem.

Mapę z trasą można wziąć z punktów informacji turystycznej w Rzeszowie lub pobrać ze strony internetowej: Spacerownik rzeszowski\ Zainspiruj się!\Spacerownik rzeszowski\Podkarpackie travel.

Teraz PROT proponuje mieszkańcom i turystom nowy wymiar zwiedzania miasta - aby uatrakcyjnić trasę zwiedzania ze Spacerownikiem Rzeszowskim, z której dotychczas skorzystały już tysiące turystów i odwiedzających, powstało słuchowisko "Libe", którego akcja rozgrywa się na ulicach dawnego Rzeszowa.

"Dzięki niemu niektóre miejsca na mapie miasta ożywają na nowo i pokazują swoją historyczną wartość, a inne +powstają z ruin+. Turysta przed spacerem trasą dziedzictwa żydowskiego ma okazję z pomocą słuchowiska przenieść się w czasie i spacerować ulicami miasta w towarzystwie Ryfki i Tadeusza" - zauważyła Krystyna Dobrzańska z Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.

Akcja "Libe" rozpoczyna się w 1921 r. Tadeusz Prot jako weteran wojenny przybywa do Rzeszowa, aby rozpocząć nowe życie. Poznaje tu Różę Kowalską, a właściwie Ryfkę Blum oraz jej przyjaciółkę Wandę. Ryfka jest gwiazdą estrady, obiektem westchnień niejednego mężczyzny, w tym właściciela Wytwórni Alkoholi Wysokojakościowych - Hirscha Lifschutza.

W rolach głównych wystąpili aktorzy Teatru im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie: Małgorzata Pruchnik-Chołka i Mateusz Mikoś, reżyserem słuchowiska jest Michał Chołka.

"Natchnieni słuchowiskiem +Libe+ ruszamy ulicami Rzeszowa poznając kulturę jej dawnych mieszkańców" - zaprosiła Dobrzańska.

Słuchowisko dofinansowano z budżetu gminy miasta Rzeszów