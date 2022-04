Rzeszów: Szefowa Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola spotkała się z prezydentem miasta

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola spotkała się w Rzeszowie z prezydentem stolicy Podkarpacia Konradem Fijołkiem. Rozmawiano o sytuacji na Ukrainie i działaniach Rzeszowa dla uchodźców – poinformowała w sobotę rzeczniczka prasowa magistratu Marzena Kłeczek-Krawiec.

Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego w piątek przebywała z wizytą w Ukrainie. Spotkała się tam m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, premierem Denysem Szmyhalem, z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem, a także z parlamentarzystami.

W drodze powrotnej spotkała się w Rzeszowie z prezydentem miasta Konradem Fijołkiem.

"Po zapoznaniu się z sytuacją po drugiej stronie granicy podkreśliła, jak bardzo potrzebne jest to, co robimy tutaj dla uchodźców, którzy uciekli m.in. z oblężonego Kijowa czy Charkowa, ale także ważna jest pomoc humanitarna, którą codziennie wieziemy do Ukrainy" - podkreśliła Kłeczek-Krawiec.

Podczas spotkania prezydent Fijołek przedstawił działania Rzeszowa i innych samorządów przygranicznych, jeśli chodzi o sytuację uchodźców.

"Opisał również, co miasto robi we wszystkich punktach, w których zajmujemy się obywatelami Ukrainy uciekającymi przed wojną. W jaki sposób samorząd Rzeszowa wraz z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi radzi sobie z kryzysem uchodźczym" - zaznaczyła rzeczniczka prezydenta Rzeszowa.