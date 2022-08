Rzeszów: Utrudnienia w ruchu wz. z Rajdem Rzeszowskim – w piątek

W związku z 31. Rajdem Rzeszowskim, który rozpoczyna się w czwartek, a w piątek wjedzie do Rzeszowa, kierowcy muszą spodziewać się w tym dniu, w centrum miasta znacznych utrudnień w ruchu; część ulic zostanie bowiem zamkniętych.

Jak zauważył w komunikacie rzeszowski magistrat Rajd Rzeszowski to największe święto sportów motorowych w stolicy Podkarpacia.

MARMA 31. Rajd Rzeszowski rozpoczyna się w czwartek i potrwa do soboty.

"W pierwszy i ostatni dzień nie przewidujemy utrudnień dla kierowców z Rzeszowa, jednak w piątek część ulic w centrum zostanie wyłączona z ruchu" - przekazał Marcin Piecyk z kancelarii prezydenta Rzeszowa.

Zawodnicy wjadą do Rzeszowa w piątek około godz. 18.30, gdzie przy Millenium Hall nastąpi przegrupowanie.

"Pół godziny później będzie czas na serwis w kampusie Politechniki Rzeszowskiej, a o godz. 20 rajdowcy ruszą z punktu startu przy parku na al. Cieplińskiego. Przejadą przez rondo Pakosława, później na rondo Żołnierzy Wyklętych, a stamtąd skierują się na ul. Moniuszki. Dalej, przez ul. Sokoła wrócą na al. Cieplińskiego. Meta znajdzie się na ul. Lisa Kuli, tuż przy Galerii Graffica" - dodał Piecyk.

W związku z tym już od godziny 17 do 23 całkowicie wyłączone z ruchu zostaną: cała al. Cieplińskiego, od ronda przy Galerii Rzeszów, a także rondo Pakosława, ul. Moniuszki, plac Farny, ul. Sokoła (od al. Cieplińskiego do ronda), ul. Lisa Kuli (od pl. Śreniawitów w kierunku mety).

Jak podano w komunikacie, trzeba liczyć się także z wyłączeniem niektórych odcinków ulic: Jagiellońskiej od Poniatowskiego do Zygmuntowskiej; ul. Mochnackiego od ronda Pakosława do ul. Czwartaków obok Galerii Graffica; ul. Pułaskiego od Cieplińskiego do parkingu przy ROSiR; ul. Jana III Sobieskiego od Sokoła do Bernardyńskiej; ul. Jana Matejki od placu Farnego do Rynku; ul. Słowackiego od Rynku do Króla Kazimierza i ul. Zygmuntowskiej od Moniuszki do Jagiellońskiej.

Marcin Piecyk zapewnił, że przygotowane zostały objazdy.

Kierowcy jadący od strony Warszawy w kierunku Barwinka i na odwrót powinni jechać przez al. Wyzwolenia, ul. Okulickiego, al. Witosa lub Wyzwolenia, ul. Gen. Maczka, ul. Ciepłowniczą, ul. Rzecha, al. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego, al. Armii Krajowej, al. Powstańców Warszawy.

Natomiast w sobotę nie będzie już utrudnień na terenie Rzeszowa, ale za to na Rynku odbędzie się oficjalna ceremonia mety. Rozpocznie się o godz. 17.

Podczas trwania Rajdu Rzeszowskiego na terenie miasta zmieni się również rozkład jazdy autobusów MPK. Szczegóły dostępne są na stronie http://ztm.rzeszow.pl/31-rajd-rzeszowski-objazdy-autobusow/