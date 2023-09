Rzeszów: W niedzielę w szpitalu uniwersyteckim bezpłatne badania dla kobiet; zapisy we wtorek

W niedzielę 17 września, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Rzeszowie będą bezpłatne badania ginekologiczne, cytologiczne i USG piersi oraz konsultacje z ekspertami. Zapisy we wtorek.

Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów ginekologicznych. Rocznie odnotowuje się w Polsce 73 530 zachorowań na nowotwory u kobiet, z czego ponad 37 proc. stanowią nowotwory kobiece, a same nowotwory ginekologiczne (jajnika, endometrium, szyjki macicy, sromu), to ok. 14 procent. Ponad 13 500 kobiet umiera co roku, z czego połowa na nowotwory ginekologiczne.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny włącza się do ogólnopolskiej akcji "Dbam o siebie - dbam o swoje zdrowie".

"Cytologia jest najważniejszym badaniem dla kobiety. Umożliwia szybkie wykrycie zmian przedrakowych i raka w bardzo wczesnym stadium. Odpowiednie leczenie choroby zdecydowanie zwiększa szanse na pełny powrót do zdrowia" - podkreśla prof. Tomasz Kluz, kierownik Kliniki Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Położnictwa w USK w Rzeszowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej.

Badanie cytologiczne polega na pobraniu z szyjki macicy materiału do badania mikroskopowego. Lekarze zalecają cytologię raz na 3 lata.

W niedzielę, 17 września, w Podkarpackim Centrum Onkologii w USK, od godz. 8.00 do 12.00 odbędą się bezpłatne badania i konsultacje dla kobiet. Są limity przyjęć. Na cytologię jest 20 miejsc, tyle samo na badanie USG piersi skierowane do kobiet w wieku 18-50 lat oraz na badanie cytologiczne w cytobusie, badanie dla kobiet w wieku 25-59 lat w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Aby wziąć udział w akcji, należy się zarejestrować, pod numerem telefonu: 17 8666 418, we wtorek 12 września, od godz. 9.00 do 13.00.

Organizatorem badań jest Polskie Towarzystwo Ginekologii Onkologicznej, USK w Rzeszowie i Uniwersytet Rzeszowski. Patronat nad wydarzeniem objął krajowy konsultant w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. dr hab. n. med. Mariusz Bidziński.