Rzeszów: W szpitalu nr 1 przeprowadzono nowatorskie zabiegi gruczolaka stercza

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 w Rzeszowie (KSW) przeprowadzone zostały zabiegi enukleacji laserowej gruczolaka stercza. To pierwszy przypadek w województwie tego zabiegu przy użyciu lasera tulowego z użyciem specjalnego włókna laserowego.

Jak przekazał w informacji prasowej rzecznik prasowy szpitala Andrzej Sroka, łagodny przerost gruczołu krokowego(prostaty, stercza) jest schorzeniem, które pojawia się u mężczyzn po skończeniu 45. r. życia.

Mniej więcej 40 proc. mężczyzn w wieku 60 lat cierpi na tę przypadłość i liczba ta z roku na rok się powiększa. Jednym z powodów jest starzenie się społeczeństwa. Rozrost prostaty powoduje zwiększenie masy gruczołu krokowego, który zaczyna coraz silniej zaciskać się wokół cewki moczowej. Powoduje to pojawienie się takich objawów jak: zaburzenia w oddawaniu moczu, tj. częstomocz (2-3 razy w ciągu nocy), parcie na pęcherz, niepełne opróżnieniem pęcherza czy słaby strumień moczu.

Rzeszowscy urolodzy w zabiegu enukleacji szkolą się pod okiem dr. Marka Zawadzkiego z Centrum Urologii Zaawansowanej szpitala św. Anny w Piasecznie EMC Instytut Medyczny, jednego z pierwszych lekarzy w Polsce, który wykorzystuje tą technikę leczenia.

Enukleacja laserowa gruczolaka stercza jest zabiegiem endoskopowym, wykonywanym przez cewkę moczową, do której wprowadza się energię emitowaną przez laser. Pod jej wpływem następuje precyzyjne oddzielenie przerośniętej tkanki gruczołu krokowego (gruczolaka) od prawidłowej tkanki prostaty. Wyłuszczony gruczolak jest usuwany z pęcherza przy użyciu specjalistycznego urządzenia zwanego morcelatorem.

Jak tłumaczy dr Zawadzki, prostata jest jak pomarańcza. "Zbudowana jest ze skórki i miąższu. Z biegiem czasu miąższ się powiększa i uciska na skórkę. Aby zapobiec problemom należy bardzo precyzyjnie oddzielić jedno od drugiego" - dodał.

Zabieg enukleacji laserowej gruczolaka stercza ma wiele zalet. Wśród nich dr Zawadzki wymienia m.in. wysoką skuteczność i małe ryzyko; jest to też bezbolesny zabieg, po którym następuje szybka rekonwalescencja.

"Pacjent, który w wieku 60 lat przejdzie zabieg, już nigdy nie będzie potrzebował żadnej formy leczenia rozrostu gruczołu krokowego. Co najważniejsze PSA, czyli marker raka prostaty, powinien obniżyć się do wartości mniej niż 1. Dla pacjenta oznacza to, że nigdy nie będzie miał nowotworu" - podkreślił dr Zawadzki.

Jedynym problemem zabiegu jest tak zwana krzywa uczenia się. Nauka trwa długo, wymaga przeprowadzenia 50 operacji pod okiem "mistrza". Szacuje się, że na całym świecie jest około 500 urologów, którzy potrafią wykonać enukleację laserową gruczolaka stercza tą metodą.

W Polsce jest mniej, niż 10 urologów, a rocznie przeprowadza się 900 zabiegów. Zdaniem dr. Zawadzkiego, niebawem zabieg ten powinien stać się standardem w procedurach urologicznych.

W rzeszowskim szpitalu procedura enukleacji laserowej gruczolaka stercza przy użyciu lasera tulowego wejdzie na stałe w przyszłym roku.