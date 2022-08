Rzeszów: Warsztaty ze znanym fotografem Tomaszem Tomaszewskim; ruszyły zapisy

Entuzjaści fotografii, którzy posiadają podstawową wiedzę w tym temacie i chcą rozwijać i doskonalić swoje umiejętności, mogą wziąć udział w warsztatach z uznanym fotografem Tomaszem Tomaszewskim. W czasie zajęć będą mogli uzyskać także recenzję swoich prac. Zapisy potrwają do 5 września.

Organizatorem przedsięwzięcia jest Rzeszowska Akademia Fotografii, zaś partnerem Galeria Fotografii Miasta Rzeszowa (GFMR).

Jak poinformowała Barbara Bokota-Tomala z GFMR w czasie warsztatów pt. "Jak powstają fotografie, które wszyscy pragniemy zapamiętać" uczestnicy koncentrować się będą na zagadnieniach z zakresu edycji fotografii oraz budowania spójnej, wizualnej narracji za pomocą obrazu.

"Warsztaty przeznaczone są dla entuzjastów, którzy posiadają podstawową wiedzę na temat fotografii, opanowali zagadnienia techniczne i poszukują sposobów, aby wyzwolić się z prostego dokumentowania rzeczywistości, zastępując zwykłe zdjęcia fotografiami intrygującymi, takimi, które prowadzą do refleksji, dają bodziec naszej wyobraźni i wywołują wrażenie obcowania z obrazem oryginalnym, godnym zapamiętania" - zaznaczyła Bokota-Tomala.

Zajęcia poprowadzi profesjonalny fotograf, z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem współpracy z międzynarodowymi i polskimi tytułami prasowymi, w tym ponad dwadzieścia lat z "National Geographic Magazine".

W czasie zajęć uczestnicy będą szukać odpowiedzi na pytania m.in., co prowadzi do powstawania najlepszych zdjęć, jak rozumieć i używać składowych obrazu takich jak: treść, forma i kompozycja, metafora, zagadka wizualna; jak powinien wyglądać warsztat pracy fotografa, jakiego sprzętu powinien używać, jakich obiektywów, jakich aplikacji do obróbki zdjęć. Dowiedzą się też, gdzie i jak poszukiwać tematów oryginalnych, ciekawych wizualnie, jak układać zdjęcia w formie reportażu, aby reprezentowały przejrzystą myśl.

Zdaniem Bokoty-Tomali ta propozycja powinna zainteresować każdego, kto rozumie istotę fotografii oraz docenia jej wizualną atrakcyjność. Przekazała, że w czasie warsztatów odbędą się pokazy zdjęć i reportaży prowadzącego. Zaplanowano też profesjonalną recenzję zdjęć uczestników.

"Dlatego też prosimy o zabranie ze sobą dziesięciu wybranych zdjęć pojedynczych lub takich, które stanowią zalążek reportażu tematycznego. Powinny one spełniać następujące techniczne wymagania: format jpg, dłuższy bok 3000 pix, rozdzielczość 300dpi, przestrzeń barwna Adobe RGB.

Warsztaty zainaugurują cykl zajęć z mistrzami fotografii, odbywający się w ramach Rzeszowskiego Weekendu Fotografii oraz Akademii RWF 2022.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są do 5 września wyłącznie w formie mailowej, na adres: warsztaty.gfmr@gmail.com. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegóły można uzyskać pytając mailowo na adres: warsztaty.gfmr@gmail.com) lub telefonicznie, dzwoniąc na numer 17 748 11 05, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17.

Tomasz Tomaszewski posiada stopień doktora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji National Geographic Creative w Waszyngtonie oraz American Society of Media Photographers. Zajmuje się fotografią prasową, publikuje swoje zdjęcia w najważniejszych pismach polskich i wielu zagranicznych, takich jak: National Geographic Magazine, Stern, Paris Match, GEO, New York Times, Time, Fortune, Elle, Vogue.

Wydał kilka książek autorskich oraz ilustrował swoimi pracami kilkanaście prac zbiorowych.

Jest autorem wielu wystaw indywidualnych w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii, Włoszech, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Indonezji, Brazylii, na Madagaskarze i w Polsce. Jest laureatem polskich oraz międzynarodowych nagród fotograficznych.

Od ponad trzydziestu lat współpracuje z magazynem National Geographic USA, w którym opublikował osiemnaście esejów fotograficznych, a od 1999 roku jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

