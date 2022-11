Rzeszów: We wtorek i środę spotkania z Polakiem z NASA - Arturem B. Chmielewskim

W najbliższy wtorek i środę w Rzeszowie odbędą się spotkania z Arturem B. Chmielewskim, Polakiem, który pracuje w NASA. Chmielewski spotka się m.in. ze studentami oraz przedstawicielami biznesu i opowie o możliwości współpracy z NASA. Organizatorem spotkań jest Podkarpackie Centrum Innowacji w Rzeszowie.

Artur B. Chmielewski to pracownik amerykańskiej agencji kosmicznej NASA, dotychczas zajmował się m.in. budową instrumentów naukowych w laboratorium, testowaniem części do statków kosmicznych oraz pracą nad 15 misjami NASA. W NASA nazywają go "ABC", po inicjałach, które mu sprytnie nadał jego ojciec - Papcio Chmiel, autor komiksu "Tytus, Romek i A'Tomek".

Jak poinformował w poniedziałek dyrektor zarządzający Podkarpackiego Centrum Innowacji Łukasz Bonarek, spotkanie z Arturem B. Chmielewskim odbędzie się w ramach spotkań New Space Leaders.

We wtorek Chmielewski spotka się z uczniami, studentami i młodymi ludźmi z Podkarpacia, którzy interesują się sektorem kosmicznym. Opowie o swoich początkach w NASA oraz udzieli praktycznych wskazówek dotyczących rozpoczęcia kariery w branży kosmicznej.

"Spotkanie młodych, podkarpackich innowatorów z Chmielewskim ma charakter przede wszystkim inspiracyjny. Podzieli się on swoim doświadczeniem wynikającym z wieloletniej pracy w NASA, ale także zmotywuje młodych ludzi do realizacji własnych, kosmicznych projektów" - podkreślił Bonarek.

Dodał, że PCI stale podejmuje działania, których celem jest rozwijanie kosmicznego potencjału uczniów i studentów z regionu.

Natomiast w środę odbędzie się spotkanie pt. "Polski przemysł we współpracy z NASA. Możliwości, perspektywy, wyzwania". Jak zaznaczył Bonarek, skierowane jest ono do przedstawicieli nauki i biznesu. "W trakcie spotkania Artur Chmielewski wskaże możliwości aspekty współpracy z NASA. Wydarzenie będzie także okazją do dyskusji dotyczącej tego, jaką szansą dla Podkarpacia mogą być przyszłe misje kosmiczne NASA w kontekście rozwoju jednej z regionalnych inteligentnych specjalizacji: lotnictwo i kosmonautyka" - powiedział.

Spotkania z inżynierem z NASA odbędą się we wtorek i środę w PCI ProtoLab przy ul. Lenartowicza 6. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja: https://event.pcinn.org/abc