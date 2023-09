Rzeszów: Wyłudzenia danych na legionellę, policja ostrzega przed nową metodą oszustów

Rzeszowska policja ostrzega przed oszustami, którzy próbują wyłudzić dane osobowe wykorzystując strach przed legionellą. Dzwonią głównie do osób starszych i podając się za pracowników sanepidu proponują badania w kierunku ewentualnego zakażenia bakterią.

Jak poinformowała w środę asp. sztab. Magdalena Żuk, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, dyżurny odebrał już kilka sygnałów o przestępcach podających się za pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej.

"Pod pretekstem przeprowadzenia badań w kierunku ewentualnego zakażenia legionellą, usiłują wyłudzić dane osobowe, czyli imię, nazwisko, numer pesel, adres zameldowania oraz numer telefonu" - tłumaczy Magdalena Żuk.

Policja przypomina, że to są dane szczególnie wrażliwe i należy je chronić. "Gdy dzwoni nieznajoma osoba, pod żadnym pozorem nie należy podawać swoich danych, nie dokonujmy żadnych transakcji finansowych, nie otwierajmy żadnych linków ani załączników" - mówią funkcjonariusze.

Naszą czujność powinny wzbudzić także propozycje dezynfekcji wody. Przed wpuszczeniem do domu obcych osób, należy zawsze sprawdzić kim są, po co przyszli i jaką instytucje reprezentują. "Otwierając drzwi rzekomemu pracownikowi spółdzielni mieszkaniowej lub wodociągów, możemy zaprosić do siebie złodzieja" - przestrzega Magdalena Żuk.

