Rzeszów: Wystawa biżuterii, ogrodów w szkle powstałych z elektrośmieci

Biżuterię powstałą z recyklingu elektroodpadów, ogrody zatopione w szkle powstałe z kabli, drutów, fragmentów aluminium, miedzi i drewna można oglądać na wystawie prezentowanej w „Rzeszowskich piwnicach”.

Autorką kolekcji jest Katarzyna Samczyńska, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Jak zauważyła Kinga Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko, współorganizatora wystawy, punktem wspólnym wszystkich prac są elektroodpady, materiały pochodzące m.in. z recyklingu lodówek, telewizorów, pralek, telefonów komórkowych.

"Trash art w centrum stawia pamięć. Przedmioty, które wykorzystuje, jak pisał Culler, stanowią swoistego rodzaju pamiątki pomagające utrzymać nam wspomnienia. Gdy przestają pełnić swoje pierwotne funkcje, np. zużyty bilet do kina czy zniszczona ulubiona suszarka do włosów, mogą zyskać życie po życiu dzięki trash art. Nie są już wprawdzie na swoim miejscu, ale w zamian zaskakują swym nieoczywistym pięknem" - zauważyła Katarzyna Samczyńska.

Podkreśliła, że przy tworzeniu z elementów elektrycznych śmieci konieczna jest współpraca z profesjonalnymi zakładami przetwarzania, ponieważ samodzielny demontaż urządzeń tego typu jest prawnie zakazany z uwagi na niebezpieczne substancje zawarte w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Na ekspozycji pokazana została m.in. biżuteria, zwana beeżuterią, ponieważ kolorami: miodowym, jasnożółtym, karmelowym nawiązuje do pszczół, czyli bee w jęz. angielskim. Ponadto naszyjniki, broszki, kolczyki zostały zaprezentowane w ekspozytorach w kształcie heksagonu, czyli plastra miodu.

"To, co zdecydowanie przyciąga wzrok, to kunsztowne wykonanie każdego najdrobniejszego detalu. Zatopione elementy pochodzące z recyklingu elektrycznych śmieci podkreślają nietuzinkowy charakter kolekcji, ale są także doskonałym przykładem tego, że trash art może mieć wiele odsłon" - oceniła Rodkiewicz z Fundacji Odzyskaj Środowisko.

Dodała, że kolekcja beeżuterii przypomina o ulach z recyklingu, które Fundacja stawia w wielu miastach w Polsce "pokazując sens selektywnej zbiórki".

Na wystawie można podziwiać także ogrody w szkle powstałe z aluminiowych elementów pochodzących z recyklingu lodówek, kawałków szkła z kineskopów telewizyjnych, czy elementów bębnów z pralek.

Zdaniem Rodkiewicz obie kolekcje: beeżuteria oraz i ogrody w szkle to nie tylko uczta dla zmysłów, ale również zachęta i wezwanie do selektywnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

"Nieodkryte piękno materiałów pochodzących z recyklingu, umiejętnie zaprojektowane i wyeksponowane, przenosi do zupełnie innego wymiaru. Warto podkreślić, że również dzięki zaangażowaniu rzeszowian, którzy oddają elektrośmieci do czerwonych pojemników w swoim mieście, możemy tworzyć dzieła sztuki w nurcie trash art nadając elektrycznym śmieciom drugie życie" - wskazała Rodkiewicz.

Wystawa zorganizowana wspólnie przez Gminę Miasto Rzeszów, Fundację Odzyskaj Środowisko oraz organizację odzysku AURAEKO, potrwa do 15 marca 2022r.