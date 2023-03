Rzeszów: Wystawa plakatów Wiesława Grzegorczyka – od piątku w Galerii R_Z

Nie prezentowane dotąd szerszej publiczności prace znanego na świecie polskiego plakacisty Wiesława Grzegorczyka, będzie można od piątku zobaczyć w Rzeszowie, w rodzinnym mieście artysty. Wernisaż wystawy „Plakaty inne” odbędzie się o godz. 18. w Galerii R_Z. Wstęp wolny.

Jak zapewniają organizatorzy - Galeria Sztuki R_Z Związku Polskich Artystów Plastyków okręg rzeszowski, na ekspozycji znajdą najcenniejsze i najciekawsze prace, zbierane od ponad 30 lat, które do tej pory nie miały okazji być zaprezentowane szerszej publiczności.

"Żadna z pokazywanych prac nie była publikowana w większym nakładzie, a niektóre funkcjonowały do tej pory jedynie w mediach wirtualnych. Wybór tych właśnie plakatów Grzegorczyka przedstawia dziś - jako pierwsza - Galeria R_Z" - zapewnia prezes okręgu rzeszowskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Piotr Woroniec jr. "To premierowa i prestiżowa wystawa" - dodaje.

Jak czytamy w folderze wystawy, znajdą się niej plakaty o prostej, niekiedy wręcz ascetycznej formie graficznej, z których część powstała z myślą o udziale w konkursach, a część spontanicznie.

"Niektóre autor poprawiał przez wiele lat, nim uzyskał zadowalający efekt. Są to osobiste komentarze do wydarzeń aktualnych - na ogół dramatycznych, gdy chwila wymagała szybkiej reakcji - lub do tych dawno minionych - z okazji ich rocznic" - czytamy w folderze.

Najstarsze, najwcześniej powstałe plakaty, wycinane z papieru, zostały - na potrzeby wystawy - poddane digitalizacji i wydrukowane cyfrowo. Te młodsze zaś są efektem pracy przy użyciu komputerowego programu wektorowego.

Według zaproszenia wystawa potrwa do końca marca, ale organizatorzy nie wykluczają, że zostanie nieco wydłużona.

Wiesław Grzegorczyk urodził się w 1965 w Rzeszowie, gdzie nadal mieszka i pracuje. Studia ukończył w Krakowie na Akademii Medycznej (1990) i na Akademii Sztuk Pięknych (1995).

Jest projektantem graficznym, profesorem Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu. Zaprojektował ponad 100 plakatów malarskich, kilkadziesiąt znaków graficznych i herbów, szatę graficzną kilku albumów książkowych.

Swoje prace prezentował na 31 indywidualnych wystawach plakatu w Polsce i za granicą oraz na ponad 200 zbiorowych w 40 krajach, w tym na najważniejszych krajowych i międzynarodowych biennale i triennale plakatu.

Jest laureatem 33 konkursów projektowych i filmowych. Zdobył m.in. IV nagrodę VI Europejskiego Triennale Plakatu Politycznego w Mons (1995), nagrodę specjalną Międzynarodowego Festiwalu Filmowego ETIUDA'96, główne nagrody w konkursach na logo Bielska-Białej (1996), Uniwersytetu Rzeszowskiego (2001), 25-lecia "Solidarności" (2004), nagrodę specjalną przyznaną osobiście przez Shigeo Fukudę (Taiwan International Poster Design Award 2005), szereg nagród przeglądu WOLDA (Best of Nation 2010, Award of Excellence 2017, Best of Show 2020) i wydawnictwa Graphis (Honorable Mention 2019 i 2022, dwukrotnie Silver Award 2020).

Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej.