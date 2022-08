Rzeszów: Zwycięzcy 18. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki "Carpathia Festival"

Franky-Kamil Franczak z Chorzowa zdobył Grand Prix 18. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki "Carpathia Festival", który zakończył się w sobotni wieczór w Rzeszowie. Laureat pokonał w zmaganiach konkursowych 12 innych wykonawców z Polski, Ukrainy i Malty.

Werdykt jury ogłosiło w sobotę wieczorem. Zdobywcą nagrody głównej został Franky-Kamil Franczak z Chorzowa. Otrzymał 15 tys. zł na dofinansowanie wydania płyty lub kosztów organizacji trasy koncertowej. Dostał także zaproszenie do koncertu w przyszłorocznej edycji festiwalu oraz pamiątkową statuetkę.

Uczestnicy, którzy przybyli z różnych zakątków Polski, a także z zagranicy, podczas przesłuchań konkursowych zaśpiewali autorskie, niewykonywane wcześniej przez innych piosenki. Oceniało ich jury pod przewodnictwem prof. Anny Janosz w składzie: Tomasz Filipczak, Marek Kościkiewicz, prof. Elżbieta Krzemińska, Marzena Mazurek-Herjan, Michał Wojnarowski i Wojciech Wójcicki.

Aby uczestnicy mogli wziąć udział w przesłuchaniach, musieli pokonać rywali w eliminacjach. Jury kwalifikacyjne pod przewodnictwem Tomasza Filipczaka, z udziałem Macieja Błażewicza oraz Macieja Gnatowskiego, spośród zgłoszeń z całej Polski, a także Białorusi, Chorwacji, Holandii, Litwy, Łotwy, Malty, Szkocji, Ukrainy i Włoch, wyłoniło 13 finalistów, którzy walczyli o Grand Prix festiwalu.

Jurorzy oprócz Grand Prix dla Franky'ego przyznali także I miejsce dla Khrystyny Dutchak (Lwów, Ukraina), II miejsce dla Andre' Curmi (Haż Żebbug, Malta) oraz III miejsce, które otrzymała Karyna Zaiets (Kijów, Ukraina).

Jury przyznało też nagrodę dla największej osobowości scenicznej, która przypadła Paulinie Kut/ Baddie (Warszawa, Polska), wyróżnienie specjalne dla Jakuba Gabera-Zaborskiego (Warszawa, Polska) oraz wyróżnienia, które otrzymali: Karolina Lizer (Stręgielek, Polska), Solomia Zhekalo (Kałusz, Ukraina), Malwina Ciesielska (Łowicz, Polska).

Wszyscy nagrodzeni wystąpili w sobotni wieczór na scenie Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie w koncercie laureatów.

Galę wręczenia nagród otworzył występ Pawła Nawrockiego, ubiegłorocznego laureata festiwalowego Grand Prix, który zdobył wielu fanów utworem "Wszystko jedno".

Na finał festiwalu zabrzmiał koncert "Radość najpiękniejszych lat" poświęcony twórczości Anny Jantar, podczas którego publiczność wysłuchała i wspólnie z wykonawcami śpiewała jej największe przeboje.

W koncercie wystąpili: Marta Burdynowicz - aktorka, zwyciężczyni 12. edycji programu "The Voice of Poland"; Monika Urlik, znana z wielu telewizyjnych programów muzycznych i koncertu Super Debiutów podczas 51. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu; Grzegorz Wilk - solista oratoriów Piotra Rubika, Włodzimierza Korcza i Jacka Cygana oraz zdobywca "Brązowej Maski" programu telewizyjnego "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Obok nich wystąpili artyści z Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie pod kierunkiem Anny Czenczek, z towarzyszeniem Orkiestry Carpathia Festival i Symfonicznej Orkiestry Filharmonii Podkarpackiej pod batutą Tomasza Filipczaka.

"Cieszę się, że mogliśmy przypomnieć tak niezapomniane piosenki jak +Tyle słońca w całym mieście+, +Tylko mnie poproś do tańca+, +To co dał nam świat+. Rzeczywiście uczyniły one Annę Jantar nieśmiertelną i takich właśnie piosenek i takiej scenicznej charyzmy życzę wszystkim młodym wykonawcom, którzy w tym roku wystąpili na 18. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Carpathia Festival-Rzeszów 2022" - podsumowała Anna Czenczek, pomysłodawca i dyrektor "Carpathia Festiwal", a także prezes Fundacji Wspierania Kultury i Sztuki Carpathia, będącej organizatorem tego wydarzenia.

Festiwal rozpoczął się w piątkowy wieczór występem gościa honorowego - Marka Kościkiewicza, który w tym roku obchodzi 35-lecie pracy artystycznej.

Marek Kościkiewicz, muzyk, wokalista, autor przebojów zespołu De Mono, takich jak m.in.: "Kochać inaczej", "Statki na niebie", "Znów jesteś ze mną", "Kamień i aksamit", wykonał na scenie festiwalowej w Rzeszowie swoje autorskie piosenki z towarzyszeniem artystów Centrum Sztuki Wokalnej i Orkiestry Festiwalowej.

Po jego koncercie odbyły się przesłuchania konkursowe.

"Carpathia Festival" odbywa się od 2005 r. Jego celem jest przede wszystkim promowanie osobowości wokalnych, oryginalnych, autorskich utworów oraz pomoc w podnoszeniu kwalifikacji artystycznych i warsztatowych młodych artystów, a także prezentacja i konfrontowanie różnorodnej kultury muzycznej innych krajów świata.

"Carpathia Festival wyróżnia to - jak mówi jego dyrektorka i inicjatorka Anna Czenczek - że jest jednym z niewielu festiwali, na których młodzi artyści prezentują twórczość własną, piosenki stworzone przez siebie albo specjalnie dla nich napisane, a nie śpiewają coverów.

W dotychczasowych edycjach udział wzięli wykonawcy z około 30 krajów, w tym takich jak m.in: Azerbejdżan, Chile, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Izrael, Kanada, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Serbia, USA, Turcja, Wietnam.

W minionych festiwalach jury finałowemu przewodniczyli m.in.: Agnieszka Fatyga, Ewa Farna, Tomasz Szczepanik, Zygmunt Kukla, Natalia Kukulska, Attila Weinberger z Rumunii, Dorota Szpetkowska, a w jego pracach brali udział m.in. Zbigniew Wodecki, Elżbieta Zapendowska, Lora Szafran.

Wśród laureatów poprzednich edycji znalazł się m.in. zespół Pectus, Kasia Popowska, Sarsa, Kasia Moś oraz młodzi artyści z Francji, Słowacji, Czech.