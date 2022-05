Rzońca: Obronić suwerenność

Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Unia Europejska miałaby się stać jednorodnym państwem, w którym brak jednomyślności byłby wykluczony, w którym małe kraje – wolne narody, nie miałyby nic do powiedzenia – mówi w rozmowie ze środowym "Naszym Dziennikiem" europoseł Bogdan Rzońca (PiS).

Rzońca został zapytany przez "Nasz Dziennik", czy w przypadku propozycji rezygnacji z zasady jednomyślności w głosowaniach dotyczących kluczowych kwestii w Radzie UE możemy mówić o zaskoczeniu. Jak podkreślił europoseł, "nie jest to żadne zaskoczenie".

"Wszystkie sytuacje, z jakimi mamy do czynienia w Parlamencie Europejskim, prowadzą do tego, żeby stworzyć jedno europejskie państwo, żeby pozbyć się różnicy zdań, ograniczyć dyskusje, żeby w Unii Europejskiej była tylko jedna narracja: niemiecko-francuska" - zwrócił uwagę.

Dodał, że "to w bardzo jasny sposób wyraziła przewodnicząca Ursula von der Leyen". "Wprawdzie nie wymieniła Polski czy Węgier, ale powiedziała wyraźnie, że trzeba pójść o krok dalej i stworzyć sytuację, w której mniejsze państwa członkowskie nie będą miały za wiele do powiedzenia, nie będą przeszkadzać w dominacji Berlina oraz Paryża, które przy wsparciu Brukseli stworzą sobie taką Unię, jaka się będzie im podobać. To jest oczywiście absurdalny pomysł, biorąc pod uwagę chociażby kryzysy, jakie w ostatnich latach dotknęły Unię Europejską - pod monopolem kanclerz Angeli Merkel" - ocenił europoseł.

Na uwagę dziennikarza, że dyktat Berlina i Brukseli jest coraz mocniejszy, Rzońca odpowiedział, że "nie możemy dopuścić do sytuacji, w której Unia miałaby się stać jednorodnym państwem, w którym brak jednomyślności byłby wykluczony, w którym małe kraje - wolne narody, nie miałyby nic do powiedzenia, gdzie zniknęłyby wartości chrześcijańskie". "Powinniśmy podnieść alarm na cały świat" - stwierdził.

Pytany o dokument, w którym 13 państw członkowskich UE wspólnie sprzeciwiło się "nieprzemyślanym i przedwczesnym próbom" zmiany unijnego traktatu, europoseł zaznaczył, że "traktaty unijne są zagrożone, są wypaczane, omijane czy też w ogóle nieuwzględniane".

"I to jest właśnie brak praworządności Unii Europejskiej, kiedy Guy Verhofstadt ze swoją liberalną ekipą nie odnoszą się do traktatów, a nie sytuacja w Polsce czy na Węgrzech. Postawa wspomnianych 13 krajów to jest zdrowy odruch i ocena kunktatorstwa niemiecko-francuskiego. Jednocześnie było to zrobione po to, żeby sprawdzić, które kraje unijne mają jeszcze w sobie pokłady zdrowego patriotyzmu, odniesienia do historii, do dziedzictwa kulturowego" - wyjaśnił.