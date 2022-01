Rzymkowski: 10 stycznia jako dzień powrotu uczniów do szkół nie budzi wątpliwości

10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości, ten powrót nastąpi - zapowiedział wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski w radiowej Jedynce.

Od 20 grudnia do 9 stycznia zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzona została nauka zdalna. Rzymkowski był pytany we wtorek na antenie radiowej Jedynki, czy aktualne są plany powrotu uczniów do szkół w dniu 10 stycznia.

"Smucą mnie informacje z krajów Europy Zachodniej, a zapewne za kilka tygodni i do nas dotrze w znacznej mierze wariant omikron, natomiast 10 stycznia jako dzień powrotu dzieci do szkół nie budzi mojej wątpliwości, ten powrót nastąpi" - powiedział Rzymkowski.

Jak przypomniał, do 20 grudnia sprawdzał się system, w którym "w zależności od ogniska covid w danej placówce oświatowej czy wychowawczej szkoła przechodziła w tryb hybrydowy, (...) lub w tryb zdalny". "Do tego rozwiązania od 10 stycznia wracamy" - podkreślił.

Dopytywany o ewentualne zmiany w kalendarzu ferii zimowych Rzymkowski powiedział, że "teraz tego typu zmiany nie wchodzą w grę". "To niezwykle trudne, aby w tym momencie dokonywać zmian w kalendarzu szkolnym" - ocenił.