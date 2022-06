Rzymkowski:Jeśli ktoś chce przepraszać za to, że nauczyciele zarabiają mniej, to prezesi central związkowych

Jeśli ktoś chce bić się w piersi i przepraszać za to, że nauczyciele zarabiają mniej, a mogli więcej zarabiać, to prezesi największych central związkowych, w tym pan Sławomir Broniarz – powiedział w czwartek w Radiu Zet wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Zapytany o kwestię braków kadrowych wśród nauczycieli, Rzymkowski przyznał, że zjawisko jest spowodowane m.in. zbyt niskim pensum i barierami spowodowanymi przez Kartę nauczyciela.

"Tych powodów jest wiele, różnej maści - od kwestii wynagrodzeń przez kwestie organizacyjne" - ocenił. Przyznał, że "nauczycieli brakuje w systemie". "Gdybyśmy podwyższyli pensum, wzrosłoby również wynagrodzenie" - stwierdził.

Rzymkowski zastrzegł, że osobiście zna nauczyciela, którego wysokość wynagrodzenia jest porównywalna z wynagrodzeniem poselskim i wynosi 11 tys. zł netto. "To jest nauczyciel, który pracuje po prostu w dwóch szkołach i jest w pełni zadowolony z tego powodu" - ocenił.

"Jeśli ktoś chce bić się w piersi i przepraszać za to, że nauczyciele zarabiają mniej, a mogli więcej zarabiać, to prezesi największych central związkowych, w tym pan (Sławomir - PAP) Broniarz. Bo propozycja leżała na stole - 36 proc. podwyżki" - przypomniał.

Dodał, że propozycja MEiN zakładała zwiększenie pensum z 18 do 22 godzin przy tablicy. "Niestety związki zawodowe zaoponowały to rozwiązanie i to wszystkie - ZNP, Solidarność, Forum Związków Zawodowych" - mówił Rzymkowski.

Przyznał, że problem kadrowy w szkołach istnieje od lat i MEiN się nad nim pochyla.