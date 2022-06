Rzymkowski: Na jesieni planujemy edycję programu Laboratoria Przyszłości dla szkół ponadpodstawowych

Program Laboratoria Przyszłości okazał się sukcesem. Na jesieni planujemy jego edycję dla szkół ponadpodstawowych – poinformował w czwartek wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski. Obecnie program obejmuje tylko szkoły ponadpodstawowe.

Wiceminister edukacji i nauki odpowiadał w Sejmie na pytania posłanek PiS Barbary Dziuk i Anny Dąbrowskiej-Banaszek, które pytały o projekt edukacja.gov.pl i o inne inicjatywy MEiN, w tym o Laboratoria Przyszłości.

Na początku czerwca ruszyły konsultacje społeczne projektu Edukacja.gov.pl. Jego celem - jak mówił wówczas minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek - jest stworzenie portalu i indywidualnego konta dla każdego ucznia i absolwenta na wzór M.obywatel bądź Pacjent.gov.pl. Ma on m.in. polepszyć dostęp obywateli do swoich dokumentów związanych z wykształceniem.

W czwartek w Sejmie wiceminister Rzymkowski przypomniał, że w konsultacjach programu można wziąć udział, wypełniając specjalną ankietę na stronie internetowej projektu. Dodał, że wziąć w nich udział mogą "wszyscy uczestniczy życia edukacyjnego i naukowego". Wymienił m.in. nauczycieli szkolnych i akademickich, studentów i uczniów oraz ich rodziców.

"Rolą projektu jest unifikacja wszystkich możliwości i funkcjonalności serwisów dotyczących edukacji w jednym miejscu (...). Ma służyć podniesieniu świadomości w obszarze edukacji i szkolnictwa wyższego uczniów i nauczycieli i wszystkich uczestników życia edukacyjnego w Polsce. Ponadto planowane są funkcjonalności dotyczące ułatwienia kwestii administracyjnych w szkole i uczelni, certyfikacji kompetencji, diagnozy kompetencji i innych umiejętności. My tego katalogu nie zamykamy, temu ma służyć ta ankieta, otwarte pytanie, co na takim portalu chcieliby mieć uczestnicy życia edukacyjnego i naukowego w jednym miejscu" - powiedział wiceminister.

Odniósł się też do pytania o inne nowe inicjatywy Ministerstwa Edukacji i Nauki rozszerzające dotychczasową ofertę edukacyjną, w tym o Laboratoria Przyszłości.

"Program Laboratoria Przyszłości okazał się wielkim sukcesem. Na jesieni planujemy trzecią edycję, aczkolwiek, jeśli chodzi o skalę, to można powiedzieć drugą edycję programu Laboratoria Przyszłości, kierowaną do szkół ponadpodstawowych" - poinformował Rzymkowski.

Program Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, realizująca jeden z postulatów Polskiego Ładu. Dzięki niej od jesieni ubiegłego roku szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymują pieniądze na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich, jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami. Szkoły mogą kupować wyposażenie w postaci m.in. drukarek 3D, mikrokontrolerów, sprzętu do nagrywania audio i wideo czy lutownic z akcesoriami. Mogą wybierać także wyposażenie dodatkowe - od narzędzi do prac ręcznych przez gogle VR po pomoce dydaktyczne. W kwietniu staranie się o środki w ramach programu Laboratoria Przyszłości umożliwiono także niesamorządowym szkołom podstawowym.