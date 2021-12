Rzymkowski: o niezaszczepionych: w każdej grupie zawodowej są osoby, które wierzą w gusła

W każdej grupie zawodowej są osoby, które wierzą w gusła. To trudne do wytłumaczenia, że ktoś odrzuca medycynę i naukę, a wierzy w szeptuchy - powiedział w środę wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski, komentując fakt nieszczepienia się m.in. przez niektórych nauczycieli.

Wiceminister EiN był pytany w radiowej Trójce, o swój stosunek do obowiązku szczepień nauczycieli przeciw COVID-19.

"Nie jestem zwolennikiem przymusu. Jestem zwolennikiem roztropności i świadomości. Uważam, że tak jak z niewolnika nie ma pracownika, tak z osoby, którą się przymusza do szczepień, nie ma entuzjasty szczepień, tylko osobę, która jest przeciwna" - wiedział wiceminister.

"Nauczyciele to grupa zawodowa, która jest świetnie wykształcona, która operuje wiedzą fachowa, przekazuje wiedzę" - zaznaczył.

Rzymkowski stwierdził, że "szczepionka jest dziś najlepszym orężem w nierównej walce z niewidzialnym wrogiem, jakim jest pandemia koronawirusa".

Pytany o to, część nauczycieli się nie szczepi, Rzymkowski zwrócił uwagę, że problem ten dotyka również inne zawody. "Niestety tak jest, że w każdej grupie zawodowej, nawet wśród farmaceutów czy lekarzy, są osoby, które wierzą w gusła. To jest trudne do wytłumaczenia, nie jestem socjologiem, nie jestem w stanie tego zrozumieć, że ktoś odrzuca medycynę, empirię, naukę i wierzy w szeptuchy. To jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe" - stwierdził.