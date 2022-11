Rzymkowski: placówki, które są uczciwe, nie mają uwag wobec nowelizacji ustawy Prawo oświatowe

Wszystkie placówki, które w sposób uczciwy zajmują się edukacją domową, nie mają uwag wobec nowelizacji ustawy Prawo oświatowe - powiedział w środę w PR24 wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Zapytany, czy resort edukacji "zawziął się na edukację domową", Rzymkowski odpowiedział, że "nie było wcześniej ekipy, która by w tak spektakularny sposób otworzyła się na edukację domową".

"W ubiegłym roku był poselski projekt ustawy, który firmował poseł Bartłomiej Wróblewski, który w sposób absolutnie bezprecedensowy otworzył możliwość korzystania z edukacji domowej. Minister Przemysław Czarnek w drodze rozporządzenia zwiększył subwencję oświatową dla szkół, które tego typu formę edukacji wobec uczniów realizują" - przypomniał.

Dodał, że w projekcie ustawy pozostały jedynie dwa punkty, które w pewien sposób ograniczają zakres edukacji domowej: przeprowadzenie egzaminów w formie stacjonarnej a nie online oraz wprowadzenie rejonizacji, tak by uczniowie, którzy korzystają z danej placówki oświatowej, mieszkali na terenie województwa, gdzie ta placówka się znajduje albo w województwie ościennym.

"Niech (...) rodzice czy uczniowie, którzy korzystają z edukacji domowej, uczciwie odpowiedzą, czy jest to forma jakiejkolwiek represji wobec ich funkcjonowania w szkołach, które prowadzą tego typu działalność" - mówił Rzymkowski.

Poinformował, że w projekcie pozostał również zapis, iż rodzice mają możliwość zapisania dziecka do placówki, która prowadzi edukacją domową, od końca roku szkolnego do 21 września. "To jest postulat podnoszony przez jednostki samorządu terytorialnego z racji na subwencję oświatową. Samorządowcy po prostu chcą mieć pieniądze, żeby przekazać je szkołom, które prowadzą tę edukację (...). Chodzi przede wszystkim o gminy pod dużymi ośrodkami miejskimi, gdzie tych szkół rzeczywiście jest dużo, chociażby w aglomeracji warszawskiej" - wyjaśnił.

Zadaniem Rzymkowskiego, projekt ustawy jest poselski, ponieważ wcześniej była już nieudana próba wprowadzenia tego typu regulacji. "Posłowie PiS uważają, że część tych proponowanych w poprzednim projekcie przepisów powinna zostać wprowadzona do polskiego porządku prawnego. Stąd też bardzo długie konsultacje i strony poselskiej i Kancelarii Prezydenta i naszego ministerstwa. W toku tych prac wypracowano poselski projekt ustawy" - wyjaśnił wiceminister edukacji.

Dodał, że poselski projekt ustawy nie wyklucza możliwości przeprowadzenia konsultacji społecznych. "Uważam, że dyskusja na temat poszczególnych rozwiązań, które znalazły się w tym projekcie, była naprawdę bardzo szeroka, jak mało przy której ustawie" - ocenił.

Zaznaczył, że kontrowersje wobec tej ustawy wynikają przede wszystkim z tego, że najbardziej zainteresowani nie zapoznali się z projektem ustawy. Według Rzymkowskiego, wszystkie placówki, które "w sposób uczciwy" zajmują się edukacją domową, nie mają uwag wobec projektu ustawy.

"Jest część podmiotów, które w mojej ocenie bardzo mocno są nastawione, żeby na tym zarobić a niekoniecznie przekazać w najlepszy sposób wiedzę. Stąd też zachęta do pójścia na łatwiznę i chęć przeprowadzenia egzaminów w formie online. To była pewnego rodzaju forma wypaczenia, już nie chcę mówić patologii, edukacji domowej" - podkreślił.