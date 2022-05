Rzymkowski: Planujemy zwiększenie nakładów finansowych na szkoły ORPEG

Planujemy zwiększenie nakładów finansowych na istniejące już szkoły Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG) - zapowiedział w piątek wiceszef MEiN Tomasz Rzymkowski. Planowane jest też tworzenie nowych polskich placówek oświatowych poza granicami Polski - dodał.

W piątek odbyła się w Warszawie konferencja "Wyzwania edukacji polonijnej", w czasie której omawiano perspektywy rozwoju polskiej oświaty za granicą, jej priorytety i wyzwania. Wzięli w niej udział eksperci, specjaliści z resortu edukacji i nauki, spraw zagranicznych, naukowcy, dyrektorzy szkół polskich przy placówkach dyplomatycznych. Organizatorem wydarzenia był Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (ORPEG).

Wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski ocenił w rozmowie z dziennikarzami przed tym wydarzeniem, że rozwój polskiej edukacji za granicą "wygląda bardzo dobrze."

"Przy czym samo słowo rozwój oznacza pewne zjawisko dynamiczne i ten dynamizm chcemy nadać polskim placówkom oświatowym poza granicami państwa polskiego w ramach ORPEG" - dodał.

"Planujemy liczne zmiany dotyczące organizacji pracy szkoły, rozwoju tych szkół, chociażby zmiany ustawowe dotyczące powstawania przedszkoli przy szkołach ORPEG-owskich, kwestie związane z wymianą legitymacji - takich tradycyjnych, papierowych - już na e-legitymacje, tak, aby polscy uczniowie poza granicami państwa polskiego na równi z polskimi rówieśnikami mogli korzystać z tych samych zdobyczy techniki" - zaakcentował Rzymkowski.

"Przede wszystkim planujemy zwiększenie nakładów finansowych na już istniejące placówki, ale też planujemy powstawanie kolejnych placówek oświatowych polskich poza granicami państwa polskiego. Widzimy taka potrzebę w Ameryce Łacińskiej, zwłaszcza w Brazylii, gdzie jest olbrzymia diaspora naszego narodu, ale również rozwój tych placówek, które są w Europie tak licznie we Francji, we Włoszech, Wielkiej Brytanii" - zapowiedział wiceminister.

Rzymkowski dodał, że planowane jest otwarcie nowej szkoły w Keflaviku na Islandii. Dyrektor ORPEG Justyna Kralisz powiedziała PAP, że w Keflaviku jest bardzo liczna Polonia, stąd podjęto taką decyzję. Szkoła ma ruszyć we wrześniu br. Nie będzie to pierwsza tego typu szkoła w tym kraju.

Kralisz przekazała, że na całym świecie jest 69 szkół działających w ramach ORPEG. Uczy się w nich 17 tys. dzieci i młodzieży.

Pytana o wyzwania dotyczące prowadzenia tych szkół wskazała fakt, że są to szkoły uzupełniające. Oznacza to, że dzieci do nich uczęszczają dodatkowo, najczęściej w weekendy lub w piątek wieczorem.

"Ważne jest to, żeby jak najdłużej podtrzymywać tożsamość, kulturę i język polski i zastanawiać się, jak mamy usprawniać naszą pracę dydaktyczną (...) tak, żeby każdego dnia uczniowie byli zmotywowani i chcieli przychodzić do szkoły" - mówiła. Z jej obserwacji wynika, że klasach IV-VIII motywacja dzieci trochę podupada.

W jej ocenie liczba dzieci w szkołach utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie. Część z nich wraca do Polski.

"To, co jest bardzo wartościowe - te dzieci, (które - PAP) wracają do Polski, są przygotowane, żeby wejść do polskiego systemu, bo znają bardzo dobrze język polski. Ponadto nasze ramy programowe, które są realizowane w szkołach polskich za granicą, są na bazie podstawy programowej polskiej, więc te dzieci - jeśli chodzi o wiedzę o Polsce (...) - są bardzo dobrze przygotowane" - oceniła.

Szkoły przy polskich placówkach dyplomatycznych należą do struktury ORPEG. Realizują program uzupełniający (przedmioty: język polski i wiedza o Polsce). Z informacji przekazanych przez Kralisz wynika, że więcej dzieci uczęszcza za granicą do szkół polonijnych organizowanych przez stowarzyszenia i osoby prywatne. Podkreśliła jednak, że nie są one prowadzone w oparciu o podstawę programową, jak jest w przypadku szkół ORPEG.