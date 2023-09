Rzymkowski: prowadzimy politykę dumy narodowej

Wyrwaliśmy się ze stanu pedagogiki wstydu i prowadzimy politykę dumy narodowej - mówi w wywiadzie dla "Naszego Dziennika" wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

Wiceszef MEiN w rozmowie w "Naszym Dziennikiem" został zapytany o to, jak w ostatnich latach zmieniło się podejście do spraw związanych z prawdą historyczną w polskiej edukacji. "Doszło do zasadniczych zmian. Na pierwszym miejscu postawiliśmy prawdę - jest ona najtrwalszym fundamentem, na którym można budować przyszłość. Nawet jeżeli jest ona dla nas niewygodna. Staramy się również walczyć z fałszywymi twierdzeniami - to dotyczy m.in. twierdzeń o rzekomym udziale naszych przodków w Holokauście" - mówił Rzymkowski.

Przekonuje, że rząd PiS Przybliża historię życia naszych rodaków, którzy ponieśli śmierć męczeńską, ratując swoich żydowskich sąsiadów. "Pewien problem obserwowaliśmy od dawna. Gdy granice Europy, a nawet świat, otworzyły się przed nami, to wielu naszych rodaków podróżowało po świecie. I nie byli oni przygotowani do tego, aby w odpowiedni sposób opowiadać o historii Polski. Brakowało także argumentów, aby rozprawiać się z kłamstwami o naszej przeszłości. Przywracamy pamięć o ofiarach Wołynia. Ustanowiliśmy 11 lipca jako Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP" - powiedział wiceminister.

Dopytywany, czy wyrwaliśmy się ze stanu pedagogiki wstydu, odparł: "Tak, i w tej chwili prowadzimy politykę dumy narodowej. Młodzi Polacy są świadomi tego, że są synami i córkami silnego Narodu, który ponad 1050 lat temu utworzył tu bardzo silne państwo".