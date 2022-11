S.Abascal: Putin poczuł się w mocy, by zaatakować Ukrainę, m.in. przez zależność energetyczną Europy

Zależność energetyczna Europy od Rosji była jednym z czynników wpływających na to, że Władimir Putin poczuł się w mocy, by przeprowadzić agresję na Ukrainę. Niemcy, które demonizują energię jądrową, umożliwiły częściowo taką agresję - uważa lider hiszpańskiej partii Vox Santiago Abascal.

W poniedziałek przebywający z wizytą w Polsce lider partii Vox spotkał się w Warszawie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Jak informował sekretarz ds. międzynarodowych PiS Radosław Fogiel, głównymi tematami rozmowy była współpraca na forum PE, a także kwestia nielegalnej migracji, ochrony granic i agresja Rosji na Ukrainę.

Wieczorem hiszpański polityk był gościem TVP Info, gdzie pytany był m.in. o relacje europejskich partii konserwatywnych po ataku Rosji na Ukrainę. Abascal wskazywał m.in., że konsekwencje wojny w Ukrainie są znaczące nie tylko dla narodu ukraińskiego, ale także dla społeczeństw będących blisko tego konfliktu; jak dodał ma na myśli m.in. politykę energetyczną. "To zmieniło prawdopodobnie trochę priorytety między naszymi grupami, nie pracujemy obecnie w celu stworzenia jednej dużej grupy, co wcześniej było naszym priorytetem, było to na stole" - powiedział.

Hiszpański polityk podkreślił, że jego formacja jasno opowiada się przeciwko rosyjskiej agresji i za wspieraniem narodu ukraińskiego. Abascal mówił również o tym dlaczego - jego zdaniem - Władimir Putin "poczuł się w mocy, by przeprowadzić tę agresję". "Sądzimy, że zależność energetyczna Europy od Rosji jest jednym z takich czynników. Sądzimy, że na przykład Niemcy, które demonizują energię jądrową i zależą energetycznie od Rosji, umożliwiły częściowo taką agresję, a w Europie rozpleniła się ta demonizacja energii jądrowej, co dziś ma poważne konsekwencje" - mówił.

Pytany o stanowisko wobec polityki klimatycznej, lider partii VOX zaznaczył, że stanowisko jego formacji w tej sprawie "to całkowity sprzeciw". "Europa popełnia dziś (...) samobójstwo przez kwoty emisji dwutlenku węgla. (...) A wiemy też, że te programy redukcji emisji mają żaden efekt wobec całej planety, bo Chiny i Indie swoje emisje tylko zwiększają, zamieniamy się w podmioty zależne od nich" - powiedział.

Jego zdaniem "kryzys energetyczny (...) to bardzo dobry powód, by przestać płacić podatki związane z emisję CO2". "To bardzo dotyka naszej gospodarki. Dziś wiemy, że ograniczenie emisji dwutlenku węgla w Europie nie ma żadnego wpływu na resztę planety" - wskazywał. Hiszpański polityk stwierdził też m.in., że "lewica się pogubiła i stąd to całe szaleństwo".

Abascal pytany był też m.in. o zaporę budowaną obecnie na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. "Hiszpania może uczyć się od Polski, bo to w Polsce rząd broni swoich granic. Chcemy zobaczyć tę infrastrukturę, zobaczyć, jak wygląda tu, ale istotniejsze od infrastruktury są zmiany mentalne. Politycy europejscy oferują pomoc socjalną, różne obietnice dobrobytu dla imigrantów, to wszystko się nie spełni, a jednocześnie doprowadzi do zubożenia klasy średniej w Europie" - ocenił.

Na początku listopada wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim.