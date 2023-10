S. Kaleta: minęło ledwie kilkadziesiąt godzin od zakończenia kampanii wyborczej, a opozycja całkowicie zmieniła śpiewkę

Minęło ledwie kilkadziesiąt godzin od zakończenia kampanii wyborczej, a opozycja całkowicie zmieniła śpiewkę. Wycofują się z wielu składanych obietnic - napisał w środę na platformie X wiceszef MS Sebastian Kaleta.

Wiceminister sprawiedliwości ocenił, że opozycja wycofuje się z wielu składanych obietnic, a nawet jeszcze nie objęła mandatów.

"13. i 14. emerytura do weryfikacji, podobnie jak 800 Plus, a przecież nic, co dane, nie miało być odbierane. Koniec projektu CPK, likwidacja zakazu handlu w niedzielę" - wymieniał Kaleta.

Polityk wskazał, że Ryszard Petru (Trzecia Droga) "wprost zakwestionował obietnicę komitetu, z którego startował, czyli darmowe akademiki dla studentów".

"Minęło ledwie kilka dni. Rozpoczęło się też szukanie uzasadnienia dla złamania obietnic, to rzekoma zła sytuacja finansów publicznych. Tylko, że politycy opozycji doskonale znają sytuację budżetową" - zaznaczył.