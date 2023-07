S.Kaleta (PiS): Polska wielokrotnie wzywała Niemcy, by odebrały odpady; kolejnym krokiem - skarga do TSUE

Polska wielokrotnie wzywała Niemcy, żeby odebrały zalegające nielegalnie w Polsce odpady; kolejnym krokiem, w świetle prawa unijnego, jest skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE. Chcemy stwierdzenia, że Niemcy naruszają prawo unijne - powiedział w środę w Studiu PAP wiceszef MS Sebastian Kaleta.

Wcześniej tego dnia minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalnie przywiezione z tego kraju odpady. Jak poinformowała, to pierwszy krok postępowania przed skargą do TSUE. Chodzi o 35 tys. ton odpadów na siedmiu składowiskach. Moskwa wskazywała, że Polska wielokrotnie interweniowała u zachodniego sąsiada na poziomie landowym, federalnym, "nawołując do zabrania tych niemieckich śmieci, które nielegalnie zalegają na polskiej ziemi". "Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru" - zaznaczyła.

O sprawę pytany był w środę wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Polska wielokrotnie wzywała Niemcy, żeby odebrały śmieci. Dlatego kolejnym krokiem, w świetle prawa unijnego, jest skarga do TSUE" - powiedział.

"W pierwszej kolejności chcemy stwierdzenia, że Niemcy naruszają prawo unijne. Niestety, ale większość zalegających nielegalnie w Polsce odpadów, pochodzi z Niemiec" - zaznaczył.

Kaleta wskazywał, że prawo unijne jest takie, że - kto nielegalnie wywozi odpady i zostało to wykryte - jest odpowiedzialny za to, żeby te odpady odbierać. "A Niemcy odmawiają odbierania tych śmieci" - zauważył. W dalszej kolejności, mówił Kaleta, wchodzi w grę odszkodowanie, pokrycie kosztów, które związane byłoby z utylizacją i z pokryciem kosztów środowiskowych.

Z przekazanych w połowie maja przez MKiŚ danych wynika, że w Gliwicach zalega 1300 ton odpadów z Niemiec, w Babinie - 450 ton, w Sarbii - 8700 ton, w Sobolewie 3360 ton, w Starym Jaworze - 1156 ton, a w Tuplicach 20000 ton.

Cała rozmowa dostępna jest pod adresami: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1601551,gosc-studia-pap-sebastian-kaleta.html oraz https://wideo.pap.pl/ .