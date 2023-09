S. Kaleta: podwajamy stawki dla adwokatów i radców prawnych "z urzędu"

Podwyższamy dwukrotnie stawki wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych "z urzędu" - poinformował w piątek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jak podał, w projekcie budżetu przeznaczono na ten cel dodatkowe 120 mln zł.

Wiceminister podczas konferencji prasowej w piątek poinformował, że w przyjętym w czwartek przez rząd projekcie budżetu na 2024 r. przewidziano, podwojenie środków na pełnomocnictwo z urzędu. Jak podał, na ten cel ma zostać przeznaczone dodatkowe 120 mln zł. W konsekwencji kwota zabezpieczona w budżecie na wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych z urzędu wzrośnie do 240 mln zł.

"Dodatkowe 120 mln na zapewnienie zastępstwa procesowego adwokatów i radców prawnych z urzędu (...) Pozwoli to świadczyć tę pomoc z większym komfortem dla tych, którzy ją świadczą i jak również z większym bezpieczeństwem dla osób, które tej pomocy potrzebują" - powiedział Kaleta.

Pytany przez PAP, o ile wzrosną wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych za pomoc prawną "z urzędu" poinformował, że zostaną one podwojone. "Skoro podwyższamy środki dwukrotnie, to również te stawki minimalne zostaną podwojone zgodnie z projektem rozporządzenia MS. W kategorii poszczególnych spraw będzie to podwojenie. Natomiast w kategorii uzależnienia wynagrodzenia od wysokości przedmiotu sporu w sprawach cywilnych będzie to dostosowanie stawek, które są przy wyborze. Będzie to podwyższenie stawek o połowę" - poinformował wiceminister.

Samorządy prawnicze od lat apelują o zwiększenie wynagrodzeń adwokatów i pełnomocników z urzędu. Prawnicy wskazują, że reprezentując obywateli z urzędu ich wynagrodzenia są o połowę niższe od stawek minimalnych radców i prawników z wyboru. Podkreślają, że nakład pracy i zaangażowanie w obu przypadkach są takie same.

Trybunał Konstytucyjny w serii wyroków stwierdził, że ustalenie stawek wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów z urzędu na znacznie niższym poziomie od minimalnych stawek przysługujących pełnomocnikom z wyboru jest niezgodne z konstytucją. Trybunał zasygnalizował przy tym pilną potrzebę zmian przepisów regulujących stawki wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych z urzędu.