S. Kaleta: polska prokuratura przekazała Ukrainie materiał dowodowy ws. kilku zbrodni wojennych

Dwa tygodnie temu polska prokuratura oficjalnie przekazała prokuraturze ukraińskiej pełny materiał dowodowy obrazujący kilka zbrodni wojennych Rosji - poinformował w Sejmie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, że to jeden z efektów prac wspólnego zespołu śledczego.

Wiceminister sprawiedliwości odpowiadał w czwartek w Sejmie na pytania posłów PiS - m.in. Barbary Dziuk, Grzegorza Wojciechowskiego i Barbary Bartuś - o działania resortu sprawiedliwości w ramach międzynarodowej współpracy na rzecz ścigania rosyjskich zbrodni na Ukrainie.

"Uchodźcy, nierzadko niestety, zanim dotarli do Polski doświadczyli bezpośrednio agresji rosyjskiej poprzez bycie świadkami nalotów, konkretnych zbrodni żołnierzy rosyjskich i tę swoją wiedzę przekazywali polskim prokuratorom już w Polsce, kiedy znaleźli bezpieczną przystań" - powiedział Kaleta. Jak przypomniał "takich osób polska prokuratura dotychczas przesłuchała już 1,7 tys.".

Wiceminister zaznaczył, że "polska prokuratura i polskie służby podejmowały działania w oparciu o inicjatywę tych osób". "Poprzez akcje informacyjne podejmowane wspólnie ze stroną ukraińską, te osoby wiedziały, gdzie mają się zgłosić, jeśli mają wiedzę. Zabezpieczano materiały zdjęciowe i wideo osób, które takie materiały posiadały" - mówił Kaleta.

"Dwa tygodnie temu polska prokuratura oficjalnie przekazała pełny materiał dowodowy obrazujący kilka zbrodni wojennych Rosji prokuraturze ukraińskiej poprzez instrument międzynarodowego zespołu śledczego" - przekazał Kaleta.

Polska, obok Ukrainy i Litwy, była jednym z inicjatorów powołania w marcu 2022 r. wspólnego zespołu śledczego. Uczestnikiem zespołu został Międzynarodowy Trybunał Karny, a następnie dołączyły kolejne państwa - Słowacja, Estonia, Łotwa i Rumunia. Zespół we współpracy z Eurojust (agencja UE do współpracy ws. karnych) koordynuje działania związane z gromadzeniem i zabezpieczaniem dowodów zbrodni popełnionych na terytorium Ukrainy, co ma ułatwić pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności karnej.

"Ten międzynarodowy zespół śledczy wymienia się dowodami, zbiera dowody i polska prokuratura jest w tym procesie jedną z wiodących prokuratur, oczywiście poza ukraińską. Prokuratura ukraińska ma tysiące postępowań i dziesiątki tysięcy dowodów" - zaznaczył Kaleta.

Zapewnił, że Polska popiera także "wszelkie rozwiązania, które mają w efekcie doprowadzić do wyciągnięcia odpowiedzialności od przywódców państwa rosyjskiego". Zaznaczył, że w tej sprawie jest dynamiczna współpraca między wszystkimi instytucjami, MTK będzie dążył do aktywnego formułowania zarzutów w kolejnych wątkach, a "W tym procesie Polska pełni wiodącą rolę".