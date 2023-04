S. Kaleta: wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych z urzędu wzrosną; pracujemy nad projektem

Wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych z urzędu wzrosną. Resort sprawiedliwości pracuje nad kompleksowym projektem w tej sprawie - poinformował PAP wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Dodał, że koszt tych zmian wyniesie kilkadziesiąt milionów złotych rocznie.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Trybunał Konstytucyjny w serii wyroków, w tym w orzeczeniach ze środy i czwartku stwierdził, że ustalenie stawek wynagrodzenia radców prawnych i adwokatów z urzędu na znacznie niższym poziomie od minimalnych stawek przysługujących pełnomocnikom z wyboru jest niezgodne z konstytucją. Trybunał zasygnalizował przy tym pilną potrzebę zmian przepisów regulujących stawki wynagrodzeń adwokatów i radców prawnych z urzędu.

Polska Agencja Prasowa zapytała o tę sprawę wiceministra sprawiedliwości Sebastiana Kaletę.

"Po tych wyrokach należy dokonać korekt stawek wynagrodzeń pełnomocników z urzędu i zrównać je z minimalnymi stawkami pełnomocników z wyboru. Oznacza to, że ich wynagrodzenia wzrosną. W Ministerstwie Sprawiedliwości pracujemy już nad kompleksowymi, całościowymi zmianami w tej sprawie" - stwierdził Kaleta. Jak dodał, resort sprawiedliwości chce, aby zmiany te zostały wdrożone i weszły w życie od początku 2024 r.

Wiceminister poinformował, że już przed kilkoma miesiącami po pierwszym wyroku TK w tej sprawie, ministerstwo rozpoczęło analizy i szacunki kosztów zmiany tych przepisów. "Z analiz tych wynika, że mowa o kilkudziesięciu milionach złotych rocznie. Oznacza to, że minister finansów będzie musiał uwzględnić te koszty i zarezerwować je w przyszłorocznym budżecie resortu sprawiedliwości. Mam nadzieję, że resort finansów znajdzie środki na zmiany, których wymaga Trybunał Konstytucyjny" - wskazał Kaleta.

Samorządy prawnicze od lat apelują o zwiększenie wynagrodzeń adwokatów i pełnomocników z urzędu. Prawnicy wskazują, że reprezentując obywateli z urzędu ich wynagrodzenia są o połowę niższe od stawek minimalnych radców i prawników z wyboru. Podkreślają, że nakład pracy i zaangażowanie w obu przypadkach są takie same.

TK już kilkakrotnie orzekał ws. zróżnicowania wynagrodzeń pełnomocników. W kwietniu 2020 r. TK orzekł, że obniżenie o połowę wynagrodzenia adwokata będącego pełnomocnikiem z urzędu w porównaniu do wynagrodzenia, które otrzymałby, gdyby w tej samej sprawie był pełnomocnikiem z wyboru, jest niezgodne z konstytucją. Podobne zdanie TK wyraził w wyroku z grudnia 2022 r. Trybunał podkreślił wtedy, że "różnicowanie wynagrodzenia, to jest obniżenie pełnomocnikom z urzędu o połowę wynagrodzenia w stosunku do wynagrodzenia pełnomocników z wyboru, nie ma konstytucyjnego uzasadnienia".

Z kolei w dwóch wyrokach ze środy i z czwartku TK orzekł, że niekonstytucyjne są przepisy ustalające stawki wynagrodzenia za usługi radców prawnych z urzędu w wysokości niższej niż minimalne stawki radców prawnych z wyboru. Trybunał podkreślił, że należy pilnie, kompleksowo uregulować w ustawie kwestię wynagradzania prawników z urzędu. "Trybunał z przykrością odnotowuje, że kolejny wyrok TK zapada, jest w zasadzie podobny do wcześniejszych orzeczeń i nie ma żadnej reakcji ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości zobligowanego do zmiany rozporządzenia" - wskazał TK.