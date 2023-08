S. Karczewski: komisja ds. rosyjskich wpływów konieczna w interesie polskiej racji stanu

Komisja ds. badania rosyjskich wpływów jest konieczna w interesie polskiej racji stanu; mam nadzieję, że zostanie w pewnym momencie uzupełniona przez przedstawicieli klubów opozycji - powiedział w środę w Polskim Radiu 24 członek Komitetu Politycznego PiS Stanisław Karczewski.

Do wtorku do godz. 20.00 kluby sejmowe mogły zgłaszać kandydatów do komisji ws. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. PiS zgłosiło 9 kandydatów. Kluby KO, PSL i Lewicy, tak jak deklarowały wcześniej, nie zaproponowały swoich kandydatów do komisji.

Karczewski podkreślił, że komisja powinna powstać, bo w interesie polskiego państwa jest wnikliwe przeanalizowanie potencjalnych wpływów rosyjskich. "Jest konieczna w interesie polskiej racji stanu" - ocenił senator. Dodał, że na środowym posiedzeniu Sejm prawdopodobnie wybierze członków komisji.

Pytany, czy przewodniczącym komisji może zostać dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, Karczewski odparł, że na giełdzie nazwisk jest on najczęściej wymieniany.

Ocenił, że przed wyborami komisja powinna się ukonstytuować. "Jaki będzie dalszy bieg funkcjonowania komisji, trudno mi przewidzieć. Mamy tu okres kampanijny, więc tu jakichś spektakularnych gestów, wezwań czy wyjaśnień nie będzie" - powiedział senator PiS.

Wskazał, że komisja nie ma ograniczenia czasu, więc po zakończeniu kadencji Sejmu również będzie funkcjonować. "Mam nadzieję, że zostanie w pewnym momencie uzupełniona przez przedstawicieli innych klubów" - podkreślił.

Kandydatami PiS do komisji - według źródeł PAP w PiS - są: dyrektor Wojskowego Biura Historycznego Sławomir Cenckiewicz, doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz, przewodniczący Rady ds. Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP prof. Przemysław Żurawski vel Grajewski oraz Łukasz Cięgotura, Michał Wojnowski, Marek Czeszkiewicz, Marek Szymaniak, Arkadiusz Puławski i Andrzej Kowalski.

Zgodnie z ustawą w skład komisji wchodzi 9 członków w randze sekretarza stanu powoływanych i odwoływanych przez Sejm. Prawo zgłaszania marszałkowi Sejmu kandydatów na członków komisji w liczbie nie większej niż 9 przysługuje każdemu klubowi poselskiemu lub parlamentarnemu, w terminie wskazanym przez marszałka.