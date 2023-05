S. Karczewski: mam nadzieję, że Senat zagłosuje jednomyślnie za uchwałą broniącą dobrego imienia Jana Pawła II

Mam nadzieję, że Senat zagłosuje jednomyślnie za przyjęciem uchwały broniącej dobrego imienia Jana Pawła II - podkreślił w rozmowie z PAP senator PiS Stanisław Karczewski. We wtorek senacka komisja ustawodawcza zajmie się projektami uchwał ws. Jana Pawła II autorstwa senatorów PiS i PSL.

Karczewski zaznaczył, iż chciałby, by - podobnie jak w Sejmie - również w Senacie powstała jedna uchwała w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II.

Podkreślił również, że "bardzo ubolewa nad opieszałością" marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, bo - jak mówił - głosowanie w tej sprawie powinno się odbyć na poprzednim posiedzeniu Senatu. Ale "dobrze, że w ogóle będziemy głosować" - dodał.

Poprzednie posiedzenie Senatu odbyło się w dniach 29-30 marca, najbliższe posiedzenie planowane jest na 10 i 11 maja.

"Mam nadzieję, że Senat - choć pewności takiej nie mam, bo może powtórzyć się sytuacja z Sejmu - zagłosuje jednomyślnie za uchwałą broniącą dobrego imienia Jana Pawła II" - zaznaczył Karczewski.

W projekcie uchwały ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II - autorstwa senatorów PiS - przypomniano historyczne słowa papieża z Warszawy: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi!" i podkreślono, że "jego słowa i czyny demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego".

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież - św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii. Jest to próba skompromitowania Jana Pawła II materiałami, których nie odważyli się wykorzystać nawet komuniści" - czytamy.

Podkreślono też m.in., że: "Papież Polak zajmuje szczególne miejsce w naszej historii"; "wychowany w polskiej pobożności, oddany Matce Bożej, był świadom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywalne potrzeby".

"Nie pozwolimy zniszczyć wizerunku człowieka, którego cały wolny świat uznaje za filar zwycięstwa nad imperium zła. Papież Jan Paweł II jest symbolem odzyskania przez Polskę niezależności i wyzwolenia z rosyjskiej strefy wpływów, o czym wielokrotnie przypominali w swoich wystąpieniach światowi przywódcy, także prezydent USA Joe Biden podczas ostatniej wizyty w Polsce" - wskazano też w treści projektu uchwały.

Z kolei w projekcie uchwały autorstwa senatorów PSL w sprawie szacunku dla dzieła św. Jana Pawła II i jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata przypomniano m.in., że kardynał Karol Wojtyła 16 października 1978 r. został wybrany na papieża jako "pierwszy po 455 latach biskup Rzymu pochodzenia niewłoskiego".

Również przypomniano historyczne słowa Jana Pawła II wypowiedziane podczas pielgrzymki do Polski: "Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!"; podkreślono też, że słowa i czyny Jana Pawła II "demonstrowały i budziły miłość do Ojczyzny, wspierając czynnie naród polski w dążeniach do odzyskania wolności i niepodległego bytu państwowego".

W projekcie zaznaczono, że Jan Paweł II jest wielkim autorytetem dla Polaków oraz społeczeństw całego świata, "niósł świadectwo wiary, dobroci i patriotyzmu". "Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża szacunek dla dzieła Jana Pawła II i Jego wkładu w dzieje Polski, Europy i świata. Jednocześnie Senat RP uważa za swój obowiązek wobec przyszłych pokoleń przypomnienie, że Jan Paweł II był niestrudzonym orędownikiem praw człowieka i obrońcą ubogich we wszystkich zakątkach świata. Okazywał szczególną wrażliwość na prawa ludzi pracy i sprawiedliwość społeczną. Był rzecznikiem dialogu społecznego, przezwyciężania podziałów i budowania jedności wspólnoty państwowej" - czytamy.

"Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża papieżowi Janowi Pawłowi II wdzięczność za odzyskaną wolność i niepodległość naszej Ojczyzny i obudzenie poczucia godności wśród narodów świata" - napisano.

9 marca Sejm przyjął uchwałę ws. obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, w której "zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę, opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL, której obiektem jest Wielki Papież - św. Jan Paweł II najwybitniejszy Polak w historii".

Uchwała została przyjęta po wyemitowanym w TVN 24 reportażu "Franciszkańska 3", dotyczącym tego, co metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży (lata 1964-1978). Opisane zostały w nim przypadki trzech księży: Bolesława Sadusia, Eugeniusza Surgenta i Józefa Loranca oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego. W reportażu pojawiły się wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".