S.Karczewski o wecie Senatu do ustawy ws. CPK: wszystko, co służy silnej Polsce, wzbudza niechęć PO

Wszystko, co służy silnej Polsce, wzbudza niechęć Platformy Obywatelskiej - ocenił w rozmowie z PAP senator PiS Stanisław Karczewski komentując odrzucenie przez Senat ustawy o usprawnieniu procesu inwestycyjnego CPK.

Senat odrzucił w czwartek ustawę o usprawnieniu procesu inwestycyjnego Centralnego Portu Komunikacyjnego, która zakłada m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" w spółkę akcyjną, gdzie Skarb Państwa będzie jedynym akcjonariuszem. W uzasadnieniu wniosku Senatu podkreślono m.in., że "ustawa abstrahuje od relacji prawno-organizacyjnej zachodzącej pomiędzy ministrem kierującym działem albo działami administracji rządowej a umocowanym w randze sekretarza, albo podsekretarza stanu Pełnomocnikiem Rządu ds. CPK, przypisując temu ostatniemu w szerokim zakresie zadania i kompetencje typowe dla konstytucyjnie umocowanego członka Rady Ministrów".

Za odrzuceniem ustawy głosowało 53 senatorów, przeciw było 46.

W rozmowie z PAP Stanisław Karczewski komentując decyzję Senatu podkreślił, że "Platforma Obywatelska, opozycja jest totalną opozycją i kwestionuje wszystko, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości".

"Mnie osobiście smuci to, że Platforma Obywatelska kwestionuje takie projekty, które są niezwykle prorozwojowe, są korzystne dla Polski, są korzystne dla przyszłych pokoleń i myślę tu nie tylko o CPK, ale również o fuzji Orlenu z Lotosem" - dodał senator.

"Wszystko, co służy silnej Polsce, wzbudza niechęć Platformy Obywatelskiej i kontrę taką jednoznaczną" - ocenił Karczewski. "Senatorowie wyrażają swoją polityczną opinię w głosowaniu, natomiast przykre jest to, jak się słucha tego, co mówią, bo argumentują to w sposób irracjonalny, zupełnie niezgodny z prawdą, z rzeczywistością. A przecież te projekty - podobnie jak Gdynia przed wojną, Centralny Okręg Przemysłowy zbudowany przed wojną - służą nam w tej chwili, tak samo te projekty będą służyły następnym pokoleniom" - wskazał Karczewski.

Sejm ma głosować nad wnioskiem Senatu w piątek.

Odrzucona przez senatorów ustawa przewiduje konsolidację Przedsiębiorstwa Państwowego "Porty Lotnicze" (PPL) przez wniesienie akcji, należących do Skarbu Państwa do Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK). Wcześniej - w ciągu sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - nastąpi przekształcenie PPL w jednoosobową spółkę akcyjną Skarbu Państwa. Ostatnim etapem będzie objęcie akcji nowopowstałej spółki Polskie Porty Lotnicze przez CPK.

Skutkiem tych zmian będzie utworzenie grupy kapitałowej CPK skupiającej największe aktywa i procesy inwestycyjne w zakresie infrastruktury lotniskowej. Grupa będzie odpowiedzialna za pozyskiwanie finansowania dla zadań inwestycyjnych CPK, koordynację realizacji inwestycji i integrację zasobów państwa wokół programu CPK.

Ponadto, ustawa poszerza katalog zadań Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego o zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przestrzennego regionu CPK. w kontekście m.in. Airport City oraz nowych obszarów mieszkaniowych i gospodarczych.

Zmiany mają usprawnić też proces inwestycyjno-budowlany w zakresie tzw. inwestycji towarzyszących CPK - np. linii kolejowych czyli tzw. szprych CPK.

Ustawa przewiduje również szereg zachęt dla mieszkańców do zbywania nieruchomości na szerokim obszarze przyszłej lokalizacji CPK przed formalnym ustaleniem tej lokalizacji w drodze decyzji administracyjnej, czyli przed wywłaszczeniem. W ramach Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) spółka CPK może podwyższyć cenę nabycia, powiększając wartość rynkową nieruchomości - o 20 proc. w przypadku gruntu i 40 proc. w odniesieniu do budynku mieszkalnego albo dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.