S. Karczewski (PiS): myślę, że prezydent powierzy utworzenie rządu partii, która zdobyła najwięcej głosów

Myślę, że prezydent Andrzej Duda powierzy utworzenie rządu partii, która zdobyła najwięcej głosów - powiedział PAP członek Komitetu Politycznego PiS, senator Stanisław Karczewski przed planowanymi na przyszły tydzień spotkaniami prezydenta z partiami, które dostały się do Sejmu.

W czwartek na stronach Kancelarii Prezydenta opublikowano komunikat, w którym czytamy, że "w przyszły wtorek i środę (24-25 października), na zaproszenie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, w Pałacu Prezydenckim odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w X kadencji Sejmu". "Spotkania odbędą się osobno z każdym z komitetów wyborczych, w kolejności zgodnej z wynikami osiągniętymi przez te komitety w wyborach" - dodano.

Stanisław Karczewski przyznał, że to zupełnie naturalne, że prezydent chce porozmawiać z przedstawicielami wszystkich formacji, które dostały się do Sejmu od największej, czyli PiS, do najmniejszej - Konfederacji. "Nie należało się spodziewać niczego innego, niż właśnie takiej rozmowy" - dodał.

"Myślę, że zgodnie ze zwyczajem i z tym, co było do tej pory, prezydent powierzy utworzenie rządu największej partii, która zdobyła największą liczbę głosów. To naturalne i oczywiste, bo zawsze jest taki pierwszy krok, ale zobaczymy, bo to decyzja prezydenta. Być może wpływ na to będą miały rozmowy, które odbędą się w przyszłym tygodniu" - ocenił Karczewski.

We wtorek PKW podała wyniki niedzielnych wyborów parlamentarnych. PiS zdobył w nich najwięcej mandatów w Sejmie - 194; kolejna jest Koalicja Obywatelska z 157 mandatów i Trzecia Droga z 65 mandatów. W niższej izbie parlamentu znalazły się jeszcze dwa komitety - Lewica z 26 mandatami i Konfederacja z 18 mandatami.