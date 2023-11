S. Karczewski (PiS) o pomyśle rotacyjnej obsady stanowiska marszałku Senatu: uważam, że jest to niezgodne z naszą tradycją

Uważam, że jest to niezgodne z naszą tradycją - powiedział PAP senator PiS Stanisław Karczewski zapytany o pomysł opozycji rotacyjnej obsady stanowiska marszałku Senatu. Jest to propozycja, która wynika widocznie z tego, że przyszli koalicjanci nie mogą się dogadać - ocenił.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej przyznał we wtorek w rozmowie z wp.pl, że na negocjacyjnym stole Platforma Obywatelska kładzie propozycję, by w przyszłym rządzie było trzech wicepremierów - liderów mniejszych ugrupowań koalicyjnych, czyli Polski 2050, PSL (Trzecia Droga) i Lewicy. Budka powiedział, że rozważane jest także wprowadzenie zasady rotacyjności na fotelu marszałka Sejmu, ale w grę wchodzi również Senat. "Wariant z rotacyjnym marszałkiem, tak jak wariant trzech wicepremierów jest w grze. Decydować będą liderzy" - podkreślił polityk.

"Pomysł rotacyjnego marszałka jest wzorowany na Parlamencie Europejskim i został dobrze przyjęty przez naszych liderów" - dodał szef klubu Koalicji Obywatelskiej.

Senator PiS Stanisław Karczewski w rozmowie z PAP uznał, że pomysł rotacyjnej obsady stanowiska marszałka jest niezgodny z polską tradycją. "Jest to propozycja, która wynika widocznie z tego, że przyszli koalicjanci nie mogą się dogadać. Ja uważam że jest to niezgodne z naszą tradycją" - ocenił.

Jego zdaniem nie jest to dobry pomysł. "To jest istotne w prowadzeniu polityki nie tylko wewnętrznej, ale również i w zakresie polityki zagranicznej. Polityka parlamentarna stanowi ważny element polityki międzynarodowej, i myślę, że tutaj i nabyte doświadczenia, i pewne znajomości z przewodniczącymi innych parlamentów są bardzo istotne i bardzo ważne w kształtowaniu obrazu Polski w Europie i na świecie" - powiedział polityk PiS.

"Jest to zwyczaj, z mojej wiedzy, stosowany tylko w Austrii i Niemczech" - dodał. Ale to wynika z zupełnie innych powodów. Ja nie uważam żeby w Polsce to był dobry pomysł" - podkreślił.