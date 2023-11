S. Karczewski (PiS): zabrakło oferty dla młodych ludzi; były momenty, że o Donaldzie Tusku było za dużo

Zabrakło oferty dla młodych ludzi. Były momenty, że o szefie PO Donaldzie Tusku było za dużo - powiedział w Polsat News senator PiS Stanisław Karczewski, odnosząc się do minionej kampanii wyborczej.

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski w programie w Polsat News mówił o minionej kampanii wyborczej. Stwierdził, że wynik wyborów jest niesatysfakcjonujący; PiS uzyskało w Sejmie 194 mandaty, przy minimum 231, dającym większość.

"Byliśmy zbytnio nastawieni na nasz elektorat, a mniej do niezdecydowanego, który poszedł do Trzeciej Drogi. Do tej grupy potrzebny był różnorodny przekaz, nie tylko krytyki, ale też oferty" - powiedział Karczewski, odnosząc się do wyniku wyborczego PiS.

Zapytany, co poszło nie tak, stwierdził: "zabrakło oferty dla młodych ludzi. Były momenty, że o (Donaldzie) Tusku było za dużo".

Zgodził się też, że PiS straciło dużo poparcia po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z jesieni 2020 r. w sprawie dopuszczalności aborcji i że był to błąd polityczny.

Po wyroku TK, który orzekł, że niekonstytucyjna jest przesłanka dopuszczająca aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, przez Polskę przetoczyła się fala protestów. Wcześniej obowiązująca od 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny zezwalała na dokonanie aborcji w trzech przypadkach: w sytuacji, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety, gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (gwałt, kazirodztwo) oraz w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.