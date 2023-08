S. Karczewski: prezentacja kandydatów PiS do Senatu nastąpi w przyszłym tygodniu

Prezentacja kandydatów PiS do Senatu nastąpi w przyszłym tygodniu - powiedział PAP członek Komitetu Politycznego PiS, senator Stanisław Karczewski. Przyznał też, że niemal wszyscy obecni przedstawiciele formacji w izbie będą kandydować jesienią.

PAP spytała Karczewskiego m.in. o to, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaprezentuje swoich kandydatów do Senatu. Karczewski odpowiedział, że wydarzy się to "już niebawem". "Na pewno nie w tym tygodniu, ale w przyszłym tygodniu to już nastąpi" - dodał.

Przyznał też, że "prawie wszyscy senatorowie będą brać udział (w wyborach), z nielicznymi wyjątkami".

Jak dowiedziała się PAP, w Warszawie, gdzie PiS nie ma obecnie swoich senatorów, partia postawi na rozpoznawalnych samorządowców.

Karczewski w rozmowie podkreślał, że Prawo i Sprawiedliwość w całej Polsce zbiera podpisy pod kandydatami do Senatu. "Koledzy senatorowie przekazują mi, że zbiórka podpisów wszędzie idzie dobrze" - zaznaczył.

Pytany o zbiórkę w swoim okręgu, odparł: "Muszę mieć dwa tysiące podpisów i już z całą pewnością taką liczbę zebraliśmy".

Senator PiS w poprzednich wyborach startował z okręgu wyborczego nr 49 (Radom).

Karczewski przekazał też, że PiS w niektórych okręgach nie będzie wystawiać swoich kandydatów, "ale to dosłownie w kilku okręgach". "Tam, gdzie będziemy, mamy silnych, mocnych kandydatów i mam takie przeświadczenie, że zdobędziemy tym razem 50 plus miejsc w Senacie. Nawet 51 to będzie dobrze" - zaznaczył. Obecnie klub PiS w Senacie liczy 46 osób.

Karczewski przyznał, że wnikliwie analizuje zgłaszanie się kandydatów do wyborów. "Widzę, że bardzo dużo powstaje komitetów, co - jako polityka i obywatela Polski - bardzo mnie cieszy, bo świadczy o tym, że demokracja żyje i obywatele są zainteresowani wyborami nie tylko w sensie uczestnictwa pośredniego, ale również bezpośredniego" - dodał.

Do 6 września komitety wyborcze mogą zgłaszać w Państwowej Komisji Wyborczej listy kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów.

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października; Polacy wybiorą na czteroletnią kadencję 460 posłów i 100 senatorów.