S. Neumann o procesie: wreszcie będzie można obalić pomówienia i kłamstwa prokuratury

Wreszcie będzie można obalić pomówienia i kłamstwa prokuratury; pokazałem absurdalność zarzutów podczas pierwszej rozprawy, czekamy na rozwój sytuacji - powiedział w środę poseł Sławomir Neumann (KO) pytany o proces w sprawie, w której jest jednym z oskarżonych.

Pod koniec września przed Sądem Okręgowym w Warszawie ruszył proces w sprawie oszustw przy realizacji i kontraktowaniu usług medycznych w warszawskiej klinice okulistycznej, w której oskarżeni są: Neumann - b. wiceminister zdrowia w rządzie PO-PSL, a obecnie poseł KO oraz trzy inne osoby. W środę odbędzie się trzecia rozprawa w tym procesie. Neumann zapewnia, że jest niewinny.

Zapytany w radiu RMF FM jak przebiega sprawa przed warszawskim sądem okręgowym, Neumann odpowiedział, że "zaczął się proces, toczy się, wreszcie będzie można te kłamstwa prokuratury i ich pomówienia obalić".

Poseł dodał, że na pierwszej rozprawie mógł pokazać "absurdalność zarzutów". "Czekamy na rozwój sytuacji" - powiedział.

Oprócz Neumanna oskarżonymi w tym procesie są: Adam T., były dyrektor mazowieckiego Narodowego Funduszu Zdrowia, Krzysztof R. i Agnieszka O. - prezes i wiceprezes zarządu warszawskiej kliniki okulistycznej, w której miało dochodzić do oszustw. Nikt z oskarżonych nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Neumann i Adam T. oskarżeni są o przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia przez klinikę korzyści majątkowych w kwocie 13,5 mln zł. Według prokuratorów lecznica pobierała dodatkowe opłaty za zabiegi usunięcia zaćmy, mimo że były one w całości finansowane przez NFZ. W ten sposób miała wyłudzić od ponad 2 tys. pacjentów niemal 2,5 mln zł. Do nieprawidłowości miało dochodzić w latach 2012-2014.

Według śledczych, Neumann zabiegał o interesy kliniki i działał w celu jej dalszego finansowania z NFZ, pomimo że Fundusz rozwiązał umowę z tą lecznicą z uwagi na wykryte nienależne pobieranie opłat od pacjentów. Polityk miał interweniować u kierownictwa NFZ i zlecać urzędnikom interpretacje przepisów korzystną dla kliniki. Zdaniem prokuratury naciskom Neumanna uległ Adam T. Jako dyrektor mazowieckiego NFZ, wbrew przepisom miał w końcu grudnia 2013 r. zawrzeć z kliniką aneks do umowy o świadczenie opieki okulistycznej, która już w tym momencie nie obowiązywała. Aneks został zawarty z datą wsteczną, gdy dobiegała końca wypowiedziana wcześniej umowa.

Neumann podczas pierwszej rozprawy, która odbyła się 23 września, odmówił odpowiedzi na pytania i wygłosił oświadczanie, w którym odniósł się do zarzutów prokuratury. Zapewnił, że nigdy nie był w klinice prowadzonej przez współoskarżonych, nie wiedział też gdzie ona się znajduje i jak funkcjonuje. Dodał też, że nie zna i nie znał prezesów lecznicy.

"Nie miałem też jak i nie naciskałem na to, aby ktoś chciał spełnić moje oczekiwania. Nie miałem kompetencji, żeby wymóc cokolwiek na dyrektorze oddziału NFZ. Wtedy nawet prezes NFZ nie mógł nic wymusić na dyrektorze oddziału w takich sprawach, jak świadczenia medyczne. Cieszę się, że po 10 latach można tę sprawę wyjaśnić w sądzie" - powiedział Neumann.

Poseł dodał, że jako wiceminister zdrowia nie wpływał na jakąkolwiek umowę między NFZ a poszczególną firmą, szpitalem czy przychodnią i nie sugerował nikomu zawierania tego rodzaju umów.

Oskarżonymi w tym procesie są także prezesi spółki. Prokuratura oskarżyła ich m.in. o oszustwa na szkodę ponad 2 tys. pacjentów. Lecznica miała pobierać od nich bezprawne dopłaty do zabiegów usunięcia zaćmy. Chodziło o dodatkową opłatę za wszczepiane soczewki w wysokości od 600 do 1500 zł. Prezesi spółki mieli też poprzez oszustwa wyrządzić szkodę mazowieckiemu NFZ w wysokości ponad 7,3 mln zł zgłaszając do Funduszu nieprawdziwe informacje o finansowaniu zabiegów.