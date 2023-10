S. Pereira: sąd uznała dzisiaj, że rzekomo obraziłem E. Wrzosek; czekam na uzasadnienie i będę apelował

Sędzia Agnieszka Modzelewska uznała dziś, że rzekomo obraziłem Ewę Wrzosek wpisem o mafii, dilerach i terrorystach - mimo że nie napisałem o niej, a nawet o niej nie pomyślałem. Czekam na uzasadnienie i będę apelował - napisał w czwartek na portalu X szef TVP Info i wicedyrektor TAI Samuel Pereira.

Prokurator Ewa Wrzosek poinformowała w czwartek, że "w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy uznał Samuela Pereirę za winnego zniesławienia i wymierzył oskarżonemu karę 3 miesięcy ograniczenia wolności". "Wolność wypowiedzi i prawo do krytyki nie dają prawa do zniewag i wyrządzania krzywdy medialnej. Nikomu" - dodała.

Wyrok nie jest prawomocny.

Prokurator Wrzosek pozwała Pereirę na podstawie prywatnego aktu oskarżenia o zniesławienie.

Do sprawy Pereiry odniósł się w swoim wystąpieniu w Rzeszowie lider PO Donald Tusk. Powiedział, że "tym wszystkim, którzy dzisiaj używają kłamstwa, pogardy, łamią dalej prawo, odbierają nam nasze prawa, chcę dzisiaj powiedzieć, że to jest taki sygnał, musicie mieć świadomość i mówię o ludziach władzy, nie mówię o wyborcach PiS-u, większość wyborców i wyborczyń PiS-u, to są ofiary systemu, który Kaczyński zbudował, to są ofiary kłamstwa i pogardy, za którymi stoją tacy ludzie, jak dzisiaj skazany pan (Samuel) Pereira". "Więc kiedy mówię o odpowiedzialności to mówię o tej +górze+, o tej władzy przeciwko, której powstaje dzisiaj tak wyraźnie większość Polek i Polaków" - zaznaczył Tusk.

Pereira w grudniu 2021 r. napisał: "Jeśli przestępcy kreują się na ofiary operacyjnych działań państwa polskiego, to jak mają się czuć wszyscy ci ludzie, których oni skrzywdzili? Pomyślcie o tym. Mafiosi, dilerzy narkotyków i terroryści chwycą się każdej linii obrony, żeby uchronić się przed odpowiedzialnością".

Po tym wpisie prokurator Ewa Wrzosek, która według grupy Citizen Lab miała - podobnie jak mecenas Roman Giertych oraz senator Krzysztof Brejza - być podsłuchiwana przy użyciu systemu Pegasus poinformowała o złożeniu prywatnego aktu oskarżenia przeciwko szefowi TVP Info. "Wolność słowa nie oznacza prawa do bezpodstawnych pomówień i publicznego znieważania" - napisała. "Pani prokurator, mogłaby mi Pani wskazać, gdzie niby na Twitterze napisałem coś o Pani?" - pytał Pereira.

Komentując czwartkowy wyrok Pereira na portalu X napisał: "Sędzia Agnieszka Modzelewska uznała dziś, że rzekomo obraziłem Ewę Wrzosek poniższym wpisem o mafii, dilerach i terrorystach - mimo że nie napisałem o niej, a nawet o niej nie pomyślałem. Czekam na uzasadnienie i będę apelował. ps. Na uzasadnienie wyroku wyproszono media".