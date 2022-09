S. Podgórska: od beatyfikacji 12 września 2021 r. sarkofag bł. matki Czackiej nawiedziło ponad 1300 grup

Od beatyfikacji we wrześniu 2021 r. sarkofag bł. matki Elżbiety Róży Czackiej w Laskach pod Warszawą nawiedziło ponad 1300 grup zorganizowanych. Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wydało 114 kapsuł z relikwiami błogosławionej, o które prosiły parafie w Polsce i za granicą - powiedziała PAP s. Radosława Podgórska.

W przeddzień pierwszej rocznicy beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej - 11 września - uroczystości dziękczynne odbędą się w kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach pod Warszawą. Liturgia zostanie odprawiona o godz. 11.00. Po mszy św. zaplanowana jest gra terenowa: "Bądź zimny - bądź gorący. Wędrówka przez życie: od Róży do Elżbiety". Po niej odbędzie się franciszkański poczęstunek - poinformowało założone przez bł. matkę Czacką Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

"Wzmożony kult bł. matki Czackiej obserwujemy od momentu ogłoszenia przez papieża Franciszka terminu jej beatyfikacji, a więc od maja 2021 r., a po beatyfikacji, która odbyła się 12 września - jeszcze się zwiększył" - powiedziała PAP siostra Radosława Podgórska ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża.

Poinformowała, że od czasu beatyfikacji do sarkofagu bł. matki Elżbiety Róży Czackiej pielgrzymowało 13000 grup liczących do 50 do nawet 120 osób. Przybywały autokarami dzieci pierwszokomunijne, grupy parafialne, wspólnoty, wycieczki szkolne, a także pielgrzymki" - powiedziała s. Radosława. Zaznaczyła, że wśród pielgrzymów indywidualnych przyjeżdżają przedstawiciele wszystkich stanów Kościoła i grup wiekowych.

"W księdze pielgrzymów mamy pond 16 tys. wpisów. Przyjeżdżają osoby z kraju i z poza Polski. Mieliśmy np. pielgrzymów z Afryki, Azji np. Japończyków, mieszkańców Azerbejdżanu, Indii, ale także z Ameryki Północnej i Ameryki Południowej np. z Paragwaju" - wymieniała siostra Angelica Jose, która w Laskach oprowadza pątników przybliżając im życie i duchowość bł. matki Elżbiety Czackiej.

Powiedziała, że wpisy w księdze dotyczą często łask otrzymanych za wstawiennictwem błogosławionej. "Ludzie dziękują np. za powrót do zdrowia, nawrócenie osób z najbliższej rodziny, pomoc w podjęciu ważnej decyzji, łaskę nadziei. Mamy także wpis osoby, która odnalazła biskiego, z którym przez wiele lat nie było żadnego kontaktu" - wspominała siostra.

"Rezerwacje dla grup mamy już na listopad. W październiku zapowiedziała się u nas archidiecezja warszawska, ale jest sporo grup oraz pielgrzymów indywidualnych, którzy przybywają bez wcześniejszej informacji o obecności" - zwróciła uwagę s. Angelica.

Siostra Radosława poinformowała, że "w ciągu roku zgromadzenie wydało 114 kapsuł z relikwiami bł. matki Elżbiety Róży Czackiej, z czego 20 poszło do wspólnot sióstr, zaś reszta - do parafii w kraju i poza granicami Polski: w Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, w tym do Kalifornii, Illinois, Massachusetts, Nowego Yorku, czy New Jersey, a także do Kanady, na Słowację do kościoła w Koszycach, którym opiekują się ojcowie dominikanie, do Warny w Bułgarii. Przekazałyśmy także relikwie do Czech, Rwandy i Indii" - dodała.

Wyjaśniła, że o relikwie prosiły zarówno parafie polonijne, jak wspólnoty Kościoła miejscowego danego kraju.

Zwróciła uwagę, że miejscach, gdzie realizowany jest program duszpasterski, proboszczowie prosili także o materiały formacyjne przybliżające osobę błogosławioną, a niekiedy także o przyjazd i poprowadzenie konferencji, rekolekcji, czy spotkania z wiernymi. Jako kolejny etap, wielu z kapłanów zorganizowało pielgrzymki do sarkofagu bł. matki Czackiej" - tłumaczyła s. Radosława Podgórska.

Przyznała, że zdarzają się sytuacje, kiedy proboszczowie decydują się jedynie na tzw. "nawiedzenie relikwii" w parafii. "Towarzyszą temu wówczas konferencje poświęcone błogosławionej i rozprowadzanie folderów z najważniejszymi informacjami dotyczącymi jej życia i duchowości" - wyjaśniła.

W ramach kultu, w każdą pierwszą niedzielę w kaplicy p.w. Matki Bożej Anielskiej w Laskach pod Warszawą podczas mszy św. wieczornej polecane są wszystkie intencje złożonych u sarkofagu błogosławionej. Po liturgii jest adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą opartą na pismach matki Czackiej.

Natomiast w kościele rektoralnym św. Marcina w Warszawie, którym opiekuje się Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, każdego 19 dnia miesiąca o godz. 17.30, podczas eucharystii polecane są Bogu intencje za wstawiennictwem błogosławionej składane przy relikwiarzu beatyfikacyjnym matki Elżbiety Czackiej, który znajduje się w bocznej kaplicy p.w. Matki Bożej Pocieszenia.

"Obserwujemy, że z miesiąca na miesiąc intencji jest coraz więcej, np. w sierpniu odczytywano je przez 20 minut" - powiedziała s. Radosława. "Ludzie proszą w różnych intencjach dot. życia osobistego: o zdrowie, znalezienie pracy, mieszkania, dobrego męża czy żonę, szczęśliwy poród, uzdrowienie zwłaszcza z chorób nowotworowych czy nawrócenie kogoś bliskiego" - wskazała s. Radosława.

Powiedziała, że życie błogosławionej może być inspiracją zwłaszcza dla młodego pokolenia. "Ona uczy nas mierzenia się z trudnościami, które przynosi życie. Mimo utraty wzroku nie popadała w depresję, ale postanowiła wykorzystać dostępne środki, aby pomagać innym niewiadomym. To uczy dostrzegania osób bardziej potrzebujących, zamiast zbytniego koncentrowania się na swoich problemach" - wskazała siostra Podgórska.

W Laskach można zobaczyć Izbę Pamięci poświęcona bł. Matce Elżbiecie Czackiej. Jak zaznaczyła s. Podgórska, "można tam zobaczyć życie matki Elżbiety w pigułce". "Jest tam wystawa fotograficzna rodzinnych pałaców, rekonstrukcja jej zakonnego pokoju, zdjęcia z początków działalności Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Laskach oraz eksponaty przybliżające postać i duchowość błogosławionej, np.: jej habit, różaniec, pisma, włosiennica służąca do umartwiania, czyli rodzaj serdaka zrobionego z zgrzebnego sznurka, maszyna czarnodrukowa czy maszyna brajlowska, na której pisała bł. matka Czacka".