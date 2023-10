S. Szwed: w nowej perspektywie mamy ponad 7 mld zł na cele społeczne

Mamy teraz w nowej perspektywie ponad 7 mld zł do dyspozycji. To duże środki, które pomogą nam rozwiązywać różne problemy, dotyczące wykluczenia społecznego, ekonomii społecznej, osób z niepełnosprawnościami i polityki prorodzinnej - powiedział wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

W środę odbyła się konferencja pn. "Fundusze Europejskie w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej" w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, w której uczestniczyli m.in. wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed i wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. "To okazja, by zapoznać się z tym, co przez ostatnie lata w ramach funduszy europejskich zrobiło MRiPS, myślę, że to ważny temat" - mówił Szwed.

"Ostatnie lata to duży rozwój, jeśli chodzi o środki europejskie, ale to również niespodziewane zdarzenia" - wskazał minister. Podkreślił, że nikt nie przewidział, że będzie trzeba zmierzyć się z wyzwaniami, jakie przyniosła pandemia COVID-19.

"Myślę, że w tym zakresie wprowadziliśmy dobre rozwiązania, przeznaczyliśmy odpowiednie środki finansowe. Także w ramach środków europejskich, które wspomagały nasze działania, jeśli chodzi o walkę z pandemią. Włączały się w to wszystko także samorządy i organizacje pozarządowe. To działania, które wspólnie podejmowaliśmy czy to z programu POWER czy obecnie z programu FERS" - zaznaczył Szwed.

"Mamy teraz w nowej perspektywie ponad 7 mld zł do dyspozycji. To duże środki, które pomogą nam rozwiązywać różne problemy, dotyczące wykluczenia społecznego, ekonomii społecznej, osób z niepełnosprawnościami, polityki prorodzinnej" - dodał.

Z kolei wicemin. Socha poinformowała, że poziom "użłobkowienia" w Polsce wzrósł o 21 pkt. proc. z 12 proc. w 2015 r. do 34 proc. na początku tego roku. "To jest zmiana, która spełnia tzw. cele barcelońskie, unijne, postawione państwom członkowskim. Poziom użłobkowienia, do jakiego państwa powinny dążyć wynosi 33 proc., zatem ten wskaźnik udało nam się osiągnąć" - wyjaśniła i zastrzegła, że nie jest to jednak powód do tego, aby "osiąść na laurach".

"Zależy nam na tym, aby opieka nad dziećmi do lat 3 była dostępna dla rodziców, niezależnie od tego, w której gminie mieszkają" - podkreśliła.

Jak wskazała minister, w bieżącym roku wprowadzono trzy istotne zmiany w nowej edycji programu Maluch+. "Program połączył różne środki finansowania - środki planowane w ramach KPO ze środkami z funduszu First i naszymi środkami z budżetu państwa. Połączyliśmy je w jeden program, co znacząco ułatwia samorządom sięganie po te środki" - zaznaczyła.

Dodatkowo wyjaśniła, że program stal się programem wieloletnim - nowa edycja będzie prowadzona do 2029 r. "Stworzyliśmy też specjalny algorytm, który przeliczał zapotrzebowanie biorąc pod uwagę liczbę dzieci w gminie, liczbę już dostępnych miejsc i dochód na osobę. Algorytm wyliczał ile możemy zaproponować środków na daną gminę i taką propozycję każda gmina w Polsce od nas otrzymała" - powiedziała. Jak zauważyła, nie była to jednak maksymalna kwota, o którą mogły wnioskować gminy. "Często wnioskowane kwoty były wyższe od tych przez nas proponowanych" - wskazała Socha.

"Łącznie na nową, kilkuletnią edycję programu 2022-2029 przeznaczamy 5,5 mld zł, z czego 1 mld 700 mln zł to środki, które były planowane w ramach funduszu KPO. Natomiast 3 mld 800 mln zł to środki z programu First" - wymieniła.

Zaznaczyła, że tzw. białych plam, czyli gmin, w których do tej pory nie było opieki żłobkowej, na przestrzeni ostatniej edycji zmalała z 1105 gmin do 660. Przypomniała, że nabór ciągły trwa i do końca grudnia rozstrzygnięta zostanie kolejna tura. "Pozostało nam 674 mln zł do rozdysponowania" - powiedziała i zaapelowała do samorządów o wnioskowanie o środki.