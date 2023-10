S.Szynkowski vel Sęk: konflikt w Izraelu nie może odciągnąć uwagi od tego, co dzieje się na Ukrainie

Konflikt w Izraelu nie może odciągnąć uwagi od tego, co dzieje się na Ukrainie - powiedział w środę na antenie TVP1 minister ds. europejskich Szymon Szynkowski vel Sęk. To jest zadanie dla naszej dyplomacji, żeby przeciwdziałać takim tendencjom, gdyby się pojawiły – wskazał.

Minister był pytany, czy sytuacja na Bliskim Wschodzie jest groźna z perspektywy Warszawy.

"Kolejny konflikt destabilizuje sytuację na świecie, która już jest rozchwiana, (...) koncentruje też, dyslokuje uwagę mocarstw, na pewno Stanów Zjednoczonych, które są naszym sojusznikiem, w tamtym regionie" - powiedział Szynkowski vel Sęk.

"To musi budzić naszą uwagę. Musi też skłaniać nas do takiej reakcji, by podkreślać, że konflikt na Ukrainie cały czas trwa, nie zakończył się, jest w naszym bezpośrednim sąsiedztwie i musi być przedmiotem uwagi naszych sojuszników. Tamten konflikt, dramatyczny dla ludności cywilnej, (…) nie może odciągnąć uwagi od tego, co dzieje się na Ukrainie" - zaznaczył minister.

Na pytanie, czy jest takie niebezpieczeństwo, że Amerykanie ciężar zainteresowania przeniosą na Bliski Wschód, Szynkowski vel Sęk odpowiedział: "myślę, że nie".

"To jest też wyzwanie dla naszej dyplomacji, żeby przeciwdziałać takim tendencjom, gdyby się pojawiły" - dodał.

Zaznaczył, że dzięki wysiłkom polskiej dyplomacji, wojna na Ukrainie, cały czas pozostaje w polu uwagi USA i państw Europy Zachodniej.

7 października Izrael został zaatakowany przez bojowników z terrorystycznej palestyńskiej organizacji Hamas. Uderzenie, które okazało się zaskoczeniem dla władz w Tel Awiwie, skutkowało największą liczbą ofiar śmiertelnych od 1973 r., gdy Izrael stoczył wojnę z koalicją syryjsko-egipską.