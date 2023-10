S. Szynkowski vel Sęk: zmiany personalne w wojsku nie powinny niepokoić partnerów zewnętrznych

Nie mam sygnałów, by zmiany na stanowiskach dowódczych zaniepokoiły sojuszników. Rotacje personalne są czymś, co nie powinno niepokoić partnerów zewnętrznych - powiedział w środę w TVP1 minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Dowódcy zostali szybko zastąpieni - wskazał.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak i Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Tomasz Piotrowski złożyli w poniedziałek wypowiedzenie stosunku służbowego. Prezydent Andrzej Duda we wtorek po południu odwołał ich ze stanowisk i mianował szefem Sztabu Generalnego WP - gen. Wiesława Kukułę, a dowódcą operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych - gen. Macieja Klisza.

Szynkowski vel Sęk został w środę zapytany, czy odejście dwóch ważnych generałów zaniepokoiło naszych sojuszników w Europie i NATO.

"Nie mam takich sygnałów. Pewne zmiany personalne, rotacje personalne są czymś, co nie powinno niepokoić partnerów zewnętrznych" - stwierdził minister.

"Rzeczywiście czas sprawia, że niektórzy zadają sobie pytania, skąd ta decyzja panów generałów. Natomiast ja mam takie głębokie przekonanie, że decyzje personalne, (…), nie powinny być wpisywane w kampanię wyborczą i nie mają wiele wspólnego, nie powinny mieć z kampanią wyborczą nic wspólnego" - dodał.

Minister ds. UE przekazał, że nie zna motywów decyzji. "Dowódcy zostali szybko zastąpieni nowymi osobami przez prezydenta" - zaznaczył.

Szynkowski vel Sęk ocenił również, że lider opozycji Donald Tusk próbował wykorzystać sytuację do celów politycznych, "siejąc kłamliwą dezinformację, że jest fala jakiś dymisji w armii". "Próbował swoim wystąpieniem wywołać destabilizację. To jest bardzo szkodliwe. Widać brak odpowiedzialności ze strony niektórych polityków. W tej sprawie powinniśmy być bardzo ostrożni, bardzo chłodni w komentarzach. To nie powinno być wpisywane w kampanie, bo dotyczy sprawy wspólnej, naszego bezpieczeństwa" - powiedział.

Lider PO Donald Tusk wygłosił we wtorek oświadczenie, w którym przekazał, że otrzymał informacje o dymisjach kolejnych 10 wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego. Dowództwo w reakcji przekazało na platformie X, że "żaden z wysokich rangą oficerów Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych nie podał się do dymisji".

Do słów Tuska odniósł się również w wtorek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. "Nie ma też zgody na włączanie Wojska Polskiego w kampanię wyborczą. Dziś Donald Tusk kłamał, mówiąc o tym, że dziesięciu wysokich rangą oficerów złożyło dymisję w Dowództwie Generalnym. To jest informacja nieprawdziwa" - powiedział Błaszczak.