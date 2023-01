S. Żaryn: działania ABW doprowadziły do rozbicia kolejnych grup przestępczych

Skuteczne działania ABW doprowadziły do rozbicia kolejnych grup przestępczych; 40 osób usłyszało ponad 3,4 tys. zarzutów dot. przestępstw karnoskarbowych, w tym organizowania nielegalnych gier hazardowych - poinformował w środę zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Żaryn poinformował w środę na Twitterze, że w ostatnim czasie zarzuty usłyszały osoby zamieszane w prowadzenie nielegalnych gier hazardowych oraz organizatorzy tzw. sprzedaży lawinowej. Dodał, że w wyniku śledztwa, 40 osób usłyszało ponad 3,4 tys. zarzutów dotyczących przestępstw karnoskarbowych, w tym organizowania nielegalnych gier hazardowych na automatach o niskiej wygranej. Podkreślił, że przestępcza działalność miała przynieść prawie 470 mln zł.

Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych do wpisu dołączył link do informacji, w której poinformowano, że po śledztwie ABW prowadzonym przy udziale Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Prokurator Regionalny w Szczecinie wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko 40 osobom wchodzącym w skład zorganizowanej grupy przestępczej. Grupa miała w okresie od 2013 do 2021 r. miała organizować na terenie całego kraju nielegalne gry hazardowe na automatach o niskich wygranych.

"Członkowie grupy zajmowali się przede wszystkim poszukiwaniem lokali nadających się do urządzania gier z wykorzystaniem automatów hazardowych, ich rozlokowaniem, podłączeniem i cykliczną zbiórką gotówki z automatów, którą następnie przekazywali Marianowi Ż. - brodnickiemu przedsiębiorcy kierującemu zorganizowaną grupą przestępczą" - poinformowano.

W toku śledztwa służby zabezpieczyły prawie 3 tys. automatów do gry i znajdujące się w nich pieniądze w łącznej kwocie 555 628 zł.

"Ustalona korzyść majątkowa osiągnięta przez wszystkich członków grupy z przestępczego procederu wyniosła prawie 470 mln zł. O sposobie podziału korzyści decydował Marian Ż., który osobiście przyjął w gotówce w ramach rozliczeń kwotę ponad 200 mln zł" - poinformował Departament Bezpieczeństwa Narodowego KPRM

Na poczet przepadku korzyści uzyskanych z przestępstwa wobec podejrzanych zastosowano zabezpieczenia majątkowe w łącznej kwocie ponad 110 mln zł.

40 oskarżonym w tej sprawie przedstawiono łącznie 3 406 zarzutów dotyczących udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy, nakłaniania do składania fałszywych zeznań oraz organizowania na automatach gier hazardowych z naruszeniem art. 6 ust 1 ustawy o grach hazardowych. Do sądu przesłano liczący ponad 1000 stron akt oskarżenia oraz przekazano materiał dowodowy zawarty w prawie 1000 tomów akt.

Większość zarzucanych podejrzanym przestępstw zagrożone jest karą w wymiarze przekraczającym 7 lat pozbawienia wolności. Kierującemu grupą przestępczą Marianowi Ż. grozi kara do 10 lat więzienia.