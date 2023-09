S.Żaryn: Kanclerz Niemiec wykorzystuje sprawę wiz do nacisków politycznych na nasz rząd

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz wykorzystuje sprawę wiz do nacisków politycznych na nasz rząd, żądając wyjaśnień od Polski - napisał w niedzielę na Twitterze pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Trudno oceniać to inaczej niż naciski na Polskę w dobie kampanii wyborczej" - stwierdził sekretarz stanu w kancelarii premiera.

"Co ciekawe, to właśnie Niemcy mają od lat ogromne problemy w sprawie wiz. Co kilka lat wybuchają tam afery dotyczące kupowania wiz. Może warto się na tym skupić?" - pytał Żaryn.

"Sprawa nieprawidłowości przy wydawaniu wiz w Polsce ma charakter incydentalny i jest badana przez służby. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało w tym śledztwie siedem osób" - podkreślił.

Kanclerz Scholz (SPD) opowiedział się w sobotę na wiecu SPD w Norymberdze za większą kontrolą nad nielegalną migracją; zapewnił też o podjęciu dodatkowych środków w tym celu. Agencja dpa poinformowała, że "mając na uwadze obecną sytuację na granicach, Scholz zaapelował o wyjaśnienie ewentualnych nieprawidłowości w wydawaniu wiz przez Polskę".

"Nie chciałbym, żeby Polska po prostu machnęła ręką; będziemy potem dalej dyskutować na temat naszej polityki azylowej" - stwierdził Scholz. Jak dodał, powinno być tak, że "każdy, kto przyjeżdża do Polski, jest tam rejestrowany".

