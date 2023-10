S. Żaryn: Kreml będzie wzmacniał presję wycofania zainteresowania Zachodu Ukrainą

Kreml obecnie będzie wzmacniał presję, która ma na celu wycofanie zainteresowania Zachodu Ukrainą, aby utorować sobie drogę do zwycięstwa - ocenił w niedzielę na platformie X pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP Stanisław Żaryn.

"Działania informacyjne Szojgu (Siergiej, rosyjski minister obrony - PAP) są prowadzone pod dyktat potrzeb propagandowych. Kreml obecnie będzie wzmacniał presję, która ma na celu wycofanie zainteresowania Zachodu Ukrainą - po to, by utorować sobie drogę do zwycięstwa albo zniszczenia tego kraju" - napisał Żaryn.

Odniósł się do swojego ostatniego wpisu, w którym poinformował, że Szojgu fałszywie oskarża NATO o przygotowywanie ataku nuklearnego na Rosję. "Szojgu realizuje w ten sposób jednocześnie kilka typowych linii narracyjnych Rosji" - wskazał sekretarz stanu w kancelarii premiera.

Niedziela to 606. dzień rosyjskiej napaści na Ukrainę. Agresja rozpoczęła się 24 lutego 2022 r.